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Раздел: Курьезы  
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Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»

Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон» Идея понравилась не всем.

В России предлагают ввести "сухой закон", пока в стране не будет наведен порядок в алкогольной отрасли, передает Хроника.инфо со ссылкой ан Апостроф.

С соответствующим предложением к министру здравоохранения России обратился скандальный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Депутат хочет изменить систему розничной продажи алкоголя, его рекламу, а также утвердить стратегию борьбы с алкоголизацией населения.

Он отметил, что за последние 25 лет уровень потребления алкоголя в России вырос в несколько раз. Отдельно он пожаловался на алкоголизм среди детей.

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Тем временем в сети уже забили тревогу из-за инициативы Милонова.

"Нельзя – протрезвеют, беда будет", - написал пользователь Twitter Сергей Соколов.

Другие пользователи предложили Милонову самому перестать употреблять алкоголь в рабочее время.

Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
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 Теги: Милонов, сухой закон

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Сегодня, 11:54 » Автор: Анна Мартынова
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Об этом заявил Виталий Милонов.

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