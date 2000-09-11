Раздел: Курьезы
Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
Идея понравилась не всем.
В России предлагают ввести "сухой закон", пока в стране не будет наведен порядок в алкогольной отрасли, передает Хроника.инфо со ссылкой ан Апостроф.
С соответствующим предложением к министру здравоохранения России обратился скандальный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Депутат хочет изменить систему розничной продажи алкоголя, его рекламу, а также утвердить стратегию борьбы с алкоголизацией населения.
Он отметил, что за последние 25 лет уровень потребления алкоголя в России вырос в несколько раз. Отдельно он пожаловался на алкоголизм среди детей.
Читайте также: Соцсети высмеяли Ляшко, трижды выигравшего в лотерею
Тем временем в сети уже забили тревогу из-за инициативы Милонова.
"Нельзя – протрезвеют, беда будет", - написал пользователь Twitter Сергей Соколов.
Другие пользователи предложили Милонову самому перестать употреблять алкоголь в рабочее время.
В России предлагают ввести "сухой закон", пока в стране не будет наведен порядок в алкогольной отрасли, передает Хроника.инфо со ссылкой ан Апостроф.
С соответствующим предложением к министру здравоохранения России обратился скандальный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Депутат хочет изменить систему розничной продажи алкоголя, его рекламу, а также утвердить стратегию борьбы с алкоголизацией населения.
Он отметил, что за последние 25 лет уровень потребления алкоголя в России вырос в несколько раз. Отдельно он пожаловался на алкоголизм среди детей.
Читайте также: Соцсети высмеяли Ляшко, трижды выигравшего в лотерею
Тем временем в сети уже забили тревогу из-за инициативы Милонова.
"Нельзя – протрезвеют, беда будет", - написал пользователь Twitter Сергей Соколов.
Другие пользователи предложили Милонову самому перестать употреблять алкоголь в рабочее время.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
620
0
Также советуем посмотреть
- Более 100 тысяч украинцев получили карту поляка
- Соцсети высмеяли предложение Милонова ввести «сухой закон»
- К чему готовиться Украине после убийства Захарченко
- В небе над Швецией засняли «инопланетное существо»
- ОБСЕ на Донбассе впервые обнаружили фрагменты реактивных гранат
- Грузия выбирает нового президента
- Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
- «НЛО» устроили своеобразное шоу для британцев
- Личное поражение Владимира Путина
- Умора: в России «мать двух детей» подралась за шаурму
- На Азовском море будет создана военно-морская база ВСУ
- Бюджет-2018: будем жить по средствам
- За минувшие сутки на Донбассе уничтожены трое боевиков
- Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка"
- Приколы, на которые способны только отцы
- В Украину запретили въезд британскому политику
- Смешные смски от чересчур прямолинейных людей
- Художник создает комиксы, способные развеселить каждого
- Забавные фотки из серии «И так пойдет»
- Нелепые поступки, на которые способны лишь экстраординарные люди
- В СБУ рассказали об активности спецслужб РФ
- Забавные ошибки в объявлениях, способные вызвать истерический смех
- Пять минут позитива: отличные анекдоты на вечер
- В небе США уфологи разглядели два «НЛО»
- Сеть в восторге от кошки с необычным окрасом
- Сеть в восторге от улыбающегося питбуля
- Ребенок насмешил весь мир слишком честным ответом
- В Сети высмеяли акцию в поддержку «русского мира» в Риге
- Соцсети подняли на смех нового претендента на «должность» Захарченко
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
Оставьте свой комментарий