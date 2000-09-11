Раздел: Курьезы
Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
Животные умеют удивлять.
Comedy Wildlife Photography Awards - необычный фотоконкурс. Здесь жюри выбирает самые смешные фотографии животных со всего мира, которые авторы снимков снабжают соответствующими подписями, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
На днях выбрали финалистов. Как раз вовремя для трудного дня - понедельника.
Читайте также: Опасности, скрывающиеся в подводном мире. Фото
Comedy Wildlife Photography Awards - необычный фотоконкурс. Здесь жюри выбирает самые смешные фотографии животных со всего мира, которые авторы снимков снабжают соответствующими подписями, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
На днях выбрали финалистов. Как раз вовремя для трудного дня - понедельника.
Читайте также: Опасности, скрывающиеся в подводном мире. Фото
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