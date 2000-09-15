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Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбомаВот это память на всю жизнь.

У каждого из нас есть хотя бы одно неудачное детское фото, которое хочется спрятать подальше от чужих глаз. Многие так и делают. Но есть люди, которые без тени смущения выставляют такие снимки на всеобщее обозрение, и они не боятся того, что их странные стрижки или костюмы увидят миллионы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы считаем, что некоторыми такими шедеврами из прошлого просто грех не поделиться, и поэтому предлагаем и вам на них взглянуть.

1. «Так я выглядела в свое первое Рождество. По-видимому, у моей семьи просто не нашлось фотографии, где я получилась бы хотя бы немного лучше»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


2. «Я казалась не по годам взрослой в восьмом классе. Наверное, это и отпугивало мальчиков»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


3. «В свои восемь лет моя девушка была похожа на Элтона Джона»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


4. «В 1998 году я получила награду „Маленькая мисс Пигги“ на соревнованиях по грязевому волейболу. Меня отмывали пожарным рукавом»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


5. «Когда я был подростком, мне почему-то казалось, что солнце на голове - это хорошая идея»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


6. «2009 год, мне 12 лет. На мне не карнавальный костюм»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


7. «Я думала, что одеться так же, как моя кукла, - это мило»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


8. «Шестой класс выдался у меня непростым»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


9. «В такой одежде я была похожа на женщину из прошлого. Хотела бы я написать, что это единственное мое фото в таком виде, но нет. Я одевалась так целых 12 лет»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


10. «Вот тот самый момент, после которого я начала бояться клоунов»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


11. «В первом классе моя жена была единственной, кого можно было принять за школьного секретаря»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


12. «Тяжело в этом признаваться, но я думала, что была опасной девчонкой в средней школе»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


13. «В седьмом классе у меня не было пары для танца. Я распечатала фото Брендана Фрейзера, наклеила на палочку и принесла с собой»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


14. «1994 год, мне семь лет и я в первом классе. Мой отчим говорит, я сам выбрал такую стрижку»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


15. «Эта прическа должна была отражать мой бунтарский дух»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


16. «Я всегда стеснялась просто улыбнуться для фото, поэтому корчила такие странные рожи»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


17. «Я увлеченно танцевала на концерте и была уверена, что я очень классная»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


18. «В свои 10 я выглядел на 40»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


19. «Я всегда была самой фотогеничной из нашей компании»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


20. «Слева - моя фотография из третьего класса. После нее мама решила сделать еще одну и стала командовать: „Улыбайся шире! Покажи зубы!“ Обратите внимание, какой из двух снимков в итоге оказался в рамке»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


21. «Я была бабушкой, заключенной в тело детсадовца»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


22. «Я хотел дреды в старшей школе. Мама просто заплела мне косички»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


23. «2004 год. В школе был День смеха. В костюмах пришли только приглашенный клоун и я. Спасибо, мам...»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


24. «В первом классе я, видимо, просто еще не научился улыбаться»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


25. «Я выхожу замуж за своего игрушечного пикачу»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома


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26. «Чтобы избавиться от челки, нужно отращивать ее, а не просто отрезать. Мне было десять, когда я поняла это»

Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
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 Теги: дети, альбом

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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