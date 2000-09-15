Раздел: Курьезы
Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
Вот это память на всю жизнь.
У каждого из нас есть хотя бы одно неудачное детское фото, которое хочется спрятать подальше от чужих глаз. Многие так и делают. Но есть люди, которые без тени смущения выставляют такие снимки на всеобщее обозрение, и они не боятся того, что их странные стрижки или костюмы увидят миллионы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что некоторыми такими шедеврами из прошлого просто грех не поделиться, и поэтому предлагаем и вам на них взглянуть.
1. «Так я выглядела в свое первое Рождество. По-видимому, у моей семьи просто не нашлось фотографии, где я получилась бы хотя бы немного лучше»
2. «Я казалась не по годам взрослой в восьмом классе. Наверное, это и отпугивало мальчиков»
3. «В свои восемь лет моя девушка была похожа на Элтона Джона»
4. «В 1998 году я получила награду „Маленькая мисс Пигги“ на соревнованиях по грязевому волейболу. Меня отмывали пожарным рукавом»
5. «Когда я был подростком, мне почему-то казалось, что солнце на голове - это хорошая идея»
6. «2009 год, мне 12 лет. На мне не карнавальный костюм»
7. «Я думала, что одеться так же, как моя кукла, - это мило»
8. «Шестой класс выдался у меня непростым»
9. «В такой одежде я была похожа на женщину из прошлого. Хотела бы я написать, что это единственное мое фото в таком виде, но нет. Я одевалась так целых 12 лет»
10. «Вот тот самый момент, после которого я начала бояться клоунов»
11. «В первом классе моя жена была единственной, кого можно было принять за школьного секретаря»
12. «Тяжело в этом признаваться, но я думала, что была опасной девчонкой в средней школе»
13. «В седьмом классе у меня не было пары для танца. Я распечатала фото Брендана Фрейзера, наклеила на палочку и принесла с собой»
14. «1994 год, мне семь лет и я в первом классе. Мой отчим говорит, я сам выбрал такую стрижку»
15. «Эта прическа должна была отражать мой бунтарский дух»
16. «Я всегда стеснялась просто улыбнуться для фото, поэтому корчила такие странные рожи»
17. «Я увлеченно танцевала на концерте и была уверена, что я очень классная»
18. «В свои 10 я выглядел на 40»
19. «Я всегда была самой фотогеничной из нашей компании»
20. «Слева - моя фотография из третьего класса. После нее мама решила сделать еще одну и стала командовать: „Улыбайся шире! Покажи зубы!“ Обратите внимание, какой из двух снимков в итоге оказался в рамке»
21. «Я была бабушкой, заключенной в тело детсадовца»
22. «Я хотел дреды в старшей школе. Мама просто заплела мне косички»
23. «2004 год. В школе был День смеха. В костюмах пришли только приглашенный клоун и я. Спасибо, мам...»
24. «В первом классе я, видимо, просто еще не научился улыбаться»
25. «Я выхожу замуж за своего игрушечного пикачу»
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26. «Чтобы избавиться от челки, нужно отращивать ее, а не просто отрезать. Мне было десять, когда я поняла это»
У каждого из нас есть хотя бы одно неудачное детское фото, которое хочется спрятать подальше от чужих глаз. Многие так и делают. Но есть люди, которые без тени смущения выставляют такие снимки на всеобщее обозрение, и они не боятся того, что их странные стрижки или костюмы увидят миллионы, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы считаем, что некоторыми такими шедеврами из прошлого просто грех не поделиться, и поэтому предлагаем и вам на них взглянуть.
1. «Так я выглядела в свое первое Рождество. По-видимому, у моей семьи просто не нашлось фотографии, где я получилась бы хотя бы немного лучше»
2. «Я казалась не по годам взрослой в восьмом классе. Наверное, это и отпугивало мальчиков»
3. «В свои восемь лет моя девушка была похожа на Элтона Джона»
4. «В 1998 году я получила награду „Маленькая мисс Пигги“ на соревнованиях по грязевому волейболу. Меня отмывали пожарным рукавом»
5. «Когда я был подростком, мне почему-то казалось, что солнце на голове - это хорошая идея»
6. «2009 год, мне 12 лет. На мне не карнавальный костюм»
7. «Я думала, что одеться так же, как моя кукла, - это мило»
8. «Шестой класс выдался у меня непростым»
9. «В такой одежде я была похожа на женщину из прошлого. Хотела бы я написать, что это единственное мое фото в таком виде, но нет. Я одевалась так целых 12 лет»
10. «Вот тот самый момент, после которого я начала бояться клоунов»
11. «В первом классе моя жена была единственной, кого можно было принять за школьного секретаря»
12. «Тяжело в этом признаваться, но я думала, что была опасной девчонкой в средней школе»
13. «В седьмом классе у меня не было пары для танца. Я распечатала фото Брендана Фрейзера, наклеила на палочку и принесла с собой»
14. «1994 год, мне семь лет и я в первом классе. Мой отчим говорит, я сам выбрал такую стрижку»
15. «Эта прическа должна была отражать мой бунтарский дух»
16. «Я всегда стеснялась просто улыбнуться для фото, поэтому корчила такие странные рожи»
17. «Я увлеченно танцевала на концерте и была уверена, что я очень классная»
18. «В свои 10 я выглядел на 40»
19. «Я всегда была самой фотогеничной из нашей компании»
20. «Слева - моя фотография из третьего класса. После нее мама решила сделать еще одну и стала командовать: „Улыбайся шире! Покажи зубы!“ Обратите внимание, какой из двух снимков в итоге оказался в рамке»
21. «Я была бабушкой, заключенной в тело детсадовца»
22. «Я хотел дреды в старшей школе. Мама просто заплела мне косички»
23. «2004 год. В школе был День смеха. В костюмах пришли только приглашенный клоун и я. Спасибо, мам...»
24. «В первом классе я, видимо, просто еще не научился улыбаться»
25. «Я выхожу замуж за своего игрушечного пикачу»
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
26. «Чтобы избавиться от челки, нужно отращивать ее, а не просто отрезать. Мне было десять, когда я поняла это»
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