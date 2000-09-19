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Раздел: Курьезы  
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Эти комиксы развеселят почти всех родителей

Эти комиксы развеселят почти всех родителейКомиксы поднимут настроение.

Дети – цветы жизни. Именно они украшают наш быт, вносят в него нотки веселья и разнообразия, не дают родителям заскучать (даже если очень сильно хочется!). Все дети по-своему уникальны, но вот ситуации, с которыми приходиться сталкиваться во время их воспитания, зачастую один в один похожи друг на друга, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Если вы родитель, в этих комиксах вы 100% узнаете себя. Не верите? Убедитесь сами!

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Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
Эти комиксы развеселят почти всех родителей
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 Теги: комиксы, родители

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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