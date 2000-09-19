Раздел: Курьезы
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Ее называют "Мадам Брови".
Занимательные снимки собаки. которая обладает харизматичной внешностью. Английский бульдог по имени Мадам Брови (Madame Eyebrows) очень весела, подвижна и дружелюбна. Но если вы посмотрите на её морду, вы увидите на ней всю печаль и смиренность нашего мира, а всё из-за тёмных пятнышек над глазами собаки, которые сложно не принять за её брови. И расположены они так, что создаётся впечатление, что малышке всегда очень грустно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Хозяйка бровастой симпатяжки сначала и не заметила такую визуальную особенность у щенка, когда брала его. А теперь она завела своей грустной-но-на-самом-деле-нет собаке профиль в Инстаграме, который стал весьма популярным. Предлагаем вам полюбоваться на эту жизнерадостную мадам, похожую на грустного клоуна. Внешность бывает обманчивой.
Занимательные снимки собаки. которая обладает харизматичной внешностью. Английский бульдог по имени Мадам Брови (Madame Eyebrows) очень весела, подвижна и дружелюбна. Но если вы посмотрите на её морду, вы увидите на ней всю печаль и смиренность нашего мира, а всё из-за тёмных пятнышек над глазами собаки, которые сложно не принять за её брови. И расположены они так, что создаётся впечатление, что малышке всегда очень грустно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Хозяйка бровастой симпатяжки сначала и не заметила такую визуальную особенность у щенка, когда брала его. А теперь она завела своей грустной-но-на-самом-деле-нет собаке профиль в Инстаграме, который стал весьма популярным. Предлагаем вам полюбоваться на эту жизнерадостную мадам, похожую на грустного клоуна. Внешность бывает обманчивой.
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