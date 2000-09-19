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Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram

Бульдог с необычными «бровями» покорил InstagramЕе называют "Мадам Брови".

Занимательные снимки собаки. которая обладает харизматичной внешностью. Английский бульдог по имени Мадам Брови (Madame Eyebrows) очень весела, подвижна и дружелюбна. Но если вы посмотрите на её морду, вы увидите на ней всю печаль и смиренность нашего мира, а всё из-за тёмных пятнышек над глазами собаки, которые сложно не принять за её брови. И расположены они так, что создаётся впечатление, что малышке всегда очень грустно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Хозяйка бровастой симпатяжки сначала и не заметила такую визуальную особенность у щенка, когда брала его. А теперь она завела своей грустной-но-на-самом-деле-нет собаке профиль в Инстаграме, который стал весьма популярным. Предлагаем вам полюбоваться на эту жизнерадостную мадам, похожую на грустного клоуна. Внешность бывает обманчивой.

Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
Бульдог с необычными «бровями» покорил Instagram
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 Теги: бульдог, брови

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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