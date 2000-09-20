Раздел: Курьезы
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Курьезные случаи из жизни.
В 2001 году уэльская учительница сказала своим ученикам, что Санта-Клаус - это вымышленный персонаж. Расстроенные ребятишки поведали об этом своим родителям, и те подали на учительницу в суд. За что она и была уволена. Курьезные случаи увольнений случаются довольно часто, об этом может свидетельствовать множество постов в социальных сетях. Так, например, 14 августа известный американский телеведущий Джимми Фэллон даже запустил тред в твиттере «Почему меня уволили», под которым уже отписались несколько сотен человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы набрали 16 самых ярких историй, связанных с увольнением.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
В 2001 году уэльская учительница сказала своим ученикам, что Санта-Клаус - это вымышленный персонаж. Расстроенные ребятишки поведали об этом своим родителям, и те подали на учительницу в суд. За что она и была уволена. Курьезные случаи увольнений случаются довольно часто, об этом может свидетельствовать множество постов в социальных сетях. Так, например, 14 августа известный американский телеведущий Джимми Фэллон даже запустил тред в твиттере «Почему меня уволили», под которым уже отписались несколько сотен человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы набрали 16 самых ярких историй, связанных с увольнением.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
308
0
Также советуем посмотреть
- Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
- В соцсетях высмеяли назначение Болдуина профессором киевского ВУЗа
- Над шуткой Лаврова о Порошенко смеются в Сети
- Вдова погибшего на Донбассе украинского военного подала в суд на РФ
- Помпео признал неудачу с Россией
- В ВМС раскрыли цель переброски боевых кораблей в Азовское море
- Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу
- «Права справа» стала на заваді знищення стратегічного підприємства
- Российское оружие для Сирии высмеяли меткой карикатурой
- Активисты собирают ночной протест на Банковой
- Леонтьев vs Розенберг
- Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября
- Украина сама себя загнала в кабалу
- Британским пенсионерам предложили необычную замену котам
- Блогер насмешил нелепым экспериментом с шинами и газировкой
- В Сети бурно обсуждают казус, случившийся с Порошенко в ООН
- Историю изменить не получится
- Боевики на Донбассе открыли огонь по российским военным, - разведка
- В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко
- Во сколько обойдется «любовь» к России
- Кабмин увеличил число призывников на осенний призыв
- На побережье Азовского моря прошли учения танкистов и пограничников
- Как «обуздать» Венгрию
- В оккупированном Донбассе взорвали 10 автомобилей
- Маленький непоседа сорвал прямой эфир своей мамы
- О дешевых кредитах замолвите слово
- Боевики на Донбассе открыли огонь по мирным жителям
- Новый хит: соцсети обсуждают «кричащие» сосиски
- О продавцах «волшебных грез»
- По поводу «бизнеса» Президента
Оставьте свой комментарий