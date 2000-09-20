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Раздел: Курьезы  
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Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений

Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольненийКурьезные случаи из жизни.

В 2001 году уэльская учительница сказала своим ученикам, что Санта-Клаус - это вымышленный персонаж. Расстроенные ребятишки поведали об этом своим родителям, и те подали на учительницу в суд. За что она и была уволена. Курьезные случаи увольнений случаются довольно часто, об этом может свидетельствовать множество постов в социальных сетях. Так, например, 14 августа известный американский телеведущий Джимми Фэллон даже запустил тред в твиттере «Почему меня уволили», под которым уже отписались несколько сотен человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы набрали 16 самых ярких историй, связанных с увольнением.

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Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
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 Теги: увольнения, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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