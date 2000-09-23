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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос

Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос Получилось не очень эффектно.

Искусственные пряди, спрятанные под «родными», смотрятся естественно, только после укладки или на фото. В обычной же жизни не стоит забывать об отрастающих корнях, дожде, ветре и близком контакте с окружающими. Словом, мы подготовили вас к просмотру нашей подборки как могли, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanadvice.

Наращивание волос – это один из действенных способов кардинально изменить свой имидж, не прилагая каких-либо усилий. Правда, способ сомнительный, потому как мы знаем, что всё тайное всё равно становится явным…

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Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
Уморительные фотки девушек, увлекшихся наращиванием волос
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 Теги: волосы, девушки

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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