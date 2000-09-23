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Раздел: Курьезы  
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На этих фотках все самое интересное – на заднем плане

На этих фотках все самое интересное – на заднем планеКак тут не веселиться.

Все самое интересное часто находится как раз за спинами тех, кого называют главными героями. Именно незаметные персонажи достойны восхищения, аплодисментов и самого искреннего смеха. Вы, например, видели, что иногда творят животные за нашими спинами? А как ведут себя дети? В нашей новой статье фотографии, персонажи которых достойны премий за роли второго плана, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

В новой подборке 25 снимков, на которых главные роли отведены статистам.

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На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
На этих фотках все самое интересное – на заднем плане
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 Теги: задний план, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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