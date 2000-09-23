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Раздел: Курьезы  
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Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушкиЕсть над чем посмеяться.

С любым из нас может случиться неожиданная неприятность. Но почему-то именно у девушек есть талант с особым изяществом вляпываться в самые курьезные и неловкие ситуации. Спасает только то, что к этому «таланту» еще прилагается щедрая порция самоиронии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы ценим женское умение посмеяться над собой и предлагаем посмотреть на свежую подборку нелепых и фееричных провалов.

«В интернет-магазине сказали, что у них можно заказать маску на пробу»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Ох уж эта вечная пропасть между эмоциональными девушками и черствыми мужчинами!

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«Ребята, которые раньше жили в нашем доме, заскочили в гости, и я спросила у них, откуда взялась дырка на потолке. Не знаю, чего именно я ожидала, но точно не этого»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Всегда стоит помнить, что хорошо смеется тот, кто смеется последним

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Я, когда только проснулась vs. Я, когда наконец собралась

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Милые продавцы - это какое-то особое тайное оружие капитализма

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Когда все ясно без лишних слов

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Неожиданные препятствия на пути к неотразимости

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


"Мой кот решил, что помада - отличная игрушка"

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«Почему моя бабушка делает кузине эти безумные прически?»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Есть вещи поважнее этой вашей романтики

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«Этим летом мы с мужем поженились на нашем заднем дворе. Вот мое любимое фото этого знаменательного дня»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Когда хотела красивую фоточку на Багамах, а получила кусь за окорочок

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«Моя мама вычеркнула из своей жизни столько подруг, что на этом фото осталась только она и группа „безголовых“ дам»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Материнство - самая недооцененная работа в мире

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Быть похожей на девушек в инстаграме не так-то просто

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Закон мирового свинства знаком каждой девушке

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«В торговом центре сработала пожарная тревога, и эти девушки вышли из здания с подносами еды. Вот это настоящие приоритеты!»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Самая трагическая история любви

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«Моя сестра случайно взяла парикмахерскую расческу с лезвием, чтобы причесаться»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Оригинальный способ сводить окружающих с ума

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«Я делала красивые фото, пока не пришел мой засмущавшийся „сын“ и все не испортил»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


Момент, когда понимаешь, что быть взрослой вообще не круто

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


«Я решила сделать автозагар в салоне ко дню рождения, но слишком низко надела сеточку для волос. Вот „восхитительный“ результат»

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки


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Каждая девушка может поделиться тысячью и одной историей о самых нелепых подкатах

Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки
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 Теги: девушки, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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