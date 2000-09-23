Нелепые ситуации, в которые могут попасть только девушки

Есть над чем посмеяться.



С любым из нас может случиться неожиданная неприятность. Но почему-то именно у девушек есть талант с особым изяществом вляпываться в самые курьезные и неловкие ситуации. Спасает только то, что к этому «таланту» еще прилагается щедрая порция самоиронии, передает



Мы ценим женское умение посмеяться над собой и предлагаем посмотреть на свежую подборку нелепых и фееричных провалов.



«В интернет-магазине сказали, что у них можно заказать маску на пробу»







Ох уж эта вечная пропасть между эмоциональными девушками и черствыми мужчинами!







«Ребята, которые раньше жили в нашем доме, заскочили в гости, и я спросила у них, откуда взялась дырка на потолке. Не знаю, чего именно я ожидала, но точно не этого»







Всегда стоит помнить, что хорошо смеется тот, кто смеется последним







Я, когда только проснулась vs. Я, когда наконец собралась







Милые продавцы - это какое-то особое тайное оружие капитализма







Когда все ясно без лишних слов







Неожиданные препятствия на пути к неотразимости







"Мой кот решил, что помада - отличная игрушка"







«Почему моя бабушка делает кузине эти безумные прически?»







Есть вещи поважнее этой вашей романтики







«Этим летом мы с мужем поженились на нашем заднем дворе. Вот мое любимое фото этого знаменательного дня»







Когда хотела красивую фоточку на Багамах, а получила кусь за окорочок







«Моя мама вычеркнула из своей жизни столько подруг, что на этом фото осталась только она и группа „безголовых“ дам»







Материнство - самая недооцененная работа в мире







Быть похожей на девушек в инстаграме не так-то просто







Закон мирового свинства знаком каждой девушке







«В торговом центре сработала пожарная тревога, и эти девушки вышли из здания с подносами еды. Вот это настоящие приоритеты!»







Самая трагическая история любви







«Моя сестра случайно взяла парикмахерскую расческу с лезвием, чтобы причесаться»







Оригинальный способ сводить окружающих с ума







«Я делала красивые фото, пока не пришел мой засмущавшийся „сын“ и все не испортил»







Момент, когда понимаешь, что быть взрослой вообще не круто







«Я решила сделать автозагар в салоне ко дню рождения, но слишком низко надела сеточку для волос. Вот „восхитительный“ результат»







Читайте также: Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой



Каждая девушка может поделиться тысячью и одной историей о самых нелепых подкатах



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С любым из нас может случиться неожиданная неприятность. Но почему-то именно у девушек есть талант с особым изяществом вляпываться в самые курьезные и неловкие ситуации. Спасает только то, что к этому «таланту» еще прилагается щедрая порция самоиронии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы ценим женское умение посмеяться над собой и предлагаем посмотреть на свежую подборку нелепых и фееричных провалов.«В интернет-магазине сказали, что у них можно заказать маску на пробу»Ох уж эта вечная пропасть между эмоциональными девушками и черствыми мужчинами!«Ребята, которые раньше жили в нашем доме, заскочили в гости, и я спросила у них, откуда взялась дырка на потолке. Не знаю, чего именно я ожидала, но точно не этого»Всегда стоит помнить, что хорошо смеется тот, кто смеется последнимЯ, когда только проснулась vs. Я, когда наконец собраласьМилые продавцы - это какое-то особое тайное оружие капитализмаКогда все ясно без лишних словНеожиданные препятствия на пути к неотразимости"Мой кот решил, что помада - отличная игрушка"«Почему моя бабушка делает кузине эти безумные прически?»Есть вещи поважнее этой вашей романтики«Этим летом мы с мужем поженились на нашем заднем дворе. Вот мое любимое фото этого знаменательного дня»Когда хотела красивую фоточку на Багамах, а получила кусь за окорочок«Моя мама вычеркнула из своей жизни столько подруг, что на этом фото осталась только она и группа „безголовых“ дам»Материнство - самая недооцененная работа в миреБыть похожей на девушек в инстаграме не так-то простоЗакон мирового свинства знаком каждой девушке«В торговом центре сработала пожарная тревога, и эти девушки вышли из здания с подносами еды. Вот это настоящие приоритеты!»Самая трагическая история любви«Моя сестра случайно взяла парикмахерскую расческу с лезвием, чтобы причесаться»Оригинальный способ сводить окружающих с ума«Я делала красивые фото, пока не пришел мой засмущавшийся „сын“ и все не испортил»Момент, когда понимаешь, что быть взрослой вообще не круто«Я решила сделать автозагар в салоне ко дню рождения, но слишком низко надела сеточку для волос. Вот „восхитительный“ результат»Каждая девушка может поделиться тысячью и одной историей о самых нелепых подкатах





Загрузка...