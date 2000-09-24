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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана

Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана Обнародована странная фотка.

В сети смеются над странным поведением президента РФ Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Политики во время совместной встречи "не по-протокольному" держатся за руки, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Соответствующий снимок на своей странице в Twitter опубликовал политолог Алексей Голобуцкий.

"Вот она – настоящая мужская дружба", – подписал он фото.

В сети мгновенно отреагировали на странное поведение политиков.

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"Солсберийскяа парочка" "Петров" и "Боширов". "А потом в Солсбери, шпили смотреть", "Старшенький с младшеньким", "Солсберийские любовники все у патрона", "Пятерочку передает", "Словно к алтарю идут", – смеются пользователи.

Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
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 Теги: Путин, Таджикистан

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Сегодня, 11:49 » Автор: Анна Мартынова
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