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Раздел: Курьезы  
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В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»Будьте внимательнее к окружающим.

В мире есть два типа людей: те, кто умеет парковаться нормально, и те, кто паркуется как полный кретин. К счастью, представителей второго типа на планете все же гораздо меньше, но тем не менее их все же достаточно, чтобы позлить более внимательное к потребностям других большинство, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Но, как вы можете увидеть в этой подборке, умеющие парковаться люди нашли множество забавных и креативных способов отомстить своим ренегатам.

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


«У многих трехлетних детишек не получается не выходить за линии. Может быть, если вы попрактикуетесь, раскрашивая эту черепашку, вы сможете научиться парковаться?»

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


«Ты паркуешься как кретин. Пожалуйста, не размножайся».

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


«Надеюсь, что ты трахаешься не так, как паркуешься. Ты же никуда не попадаешь!»

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


«Парковочное место специально для тебя».

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


Розы красной зарею горят,
А фиалки блестят синевою,
Ты же припарковался так зря,
Знать, не дружишь ты, брат, с головою.

Что сказать? Высокая поэзия.

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


«“Не парковаться” значит “не парковаться”».

В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


«Наши поздравления сегодняшнему победителю соревнований по парковке! Если вы знакомы с этим человеком, относитесь к нему с большим уважением. Он, вне всякого сомнения, гораздо лучше, чем вы».

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В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»


«Награда за хреновую парковку».
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 Теги: герой парковки, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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