» » В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»
Раздел: Курьезы  
0

В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»

В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»Обнародован странный снимок.

В мире продолжается паника в связи со сближением Земли со смертоносной Нибиру. Вызвано это, скорее всего, тем, что недавно были расшифрованы новые послания древних шумеров, которые прогнозируют, что в ближайшее время Планета X уничтожит все живое на Земле, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Кроме того, во многих странах обнаружены таинственные знаки, которые, по мнению исследователей, говорят о приближении Нибиру. Одним из таких знаков стал зловещий черный круг на небе, который заметили в канадской провинции Квебек.

В частности, 27 сентября жители города Салаберри-де-Валлифилде увидели в небе среди дня странное явление - черный круг в небе.

В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»


Очевидцы сразу же принялись снимать происходящее у них над головами на камеры, публикуя ролики в сети, поскольку ранее ничего подобного не видели. Жуткий круг правильной формы висел в небе несколько минут и взялся неизвестно откуда. Спустя время он также спонтанно исчез, оставив местных жителей в полном недоумении.

Уфологи сразу же объяснили его появление сближением с Нибиру.

По мнению специалистов, Планета X уже не может скрываться от человеческих глаз и оставляет всякого рода следы в атмосфере Земли.

Предполагается, что уже скоро люди смогут увидеть и саму Нибиру, которая, если верить предсказаниям экспертов вот-вот должна появиться. Напомним, что не так давно уфологи заявили, что Нибиру оставляет «дыры в небе» по всей Земле.

Читайте также: Сеть в восторге от реакции шимпанзе на фокус

На разных континентах были замечены странные явления. В облаках были образованы огромные отверстия правильной формы, которые напугали очевидцев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канада, Нибиру

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:27 » Автор: Анна Мартынова
     387
     0

Похожие новости по теме

В небе США уфологи разглядели два «НЛО» В небе США уфологи разглядели два «НЛО»

В подлинности кадров они не сомневаются.

В небе Канады засняли странное явление В небе Канады засняли странное явление

Уфологи считают, что это следы от НЛО.

Уфологи предрекли новый «конец света» Уфологи предрекли новый «конец света»

Планета Нибиру вновь угрожает человечеству.

Уфологи сделали громкое заявление об инопланетянах Уфологи сделали громкое заявление об инопланетянах

К Земле приближается целая армия НЛО, заявляют эксперты.

В Хельсинки образовалась «дыра» в небе, жители в панике В Хельсинки образовалась «дыра» в небе, жители в панике

Похожие явления можно наблюдать несколько раз в год.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх