Раздел: Курьезы
В Канаде отыскали след «планеты Нибиру»
Обнародован странный снимок.
В мире продолжается паника в связи со сближением Земли со смертоносной Нибиру. Вызвано это, скорее всего, тем, что недавно были расшифрованы новые послания древних шумеров, которые прогнозируют, что в ближайшее время Планета X уничтожит все живое на Земле, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Кроме того, во многих странах обнаружены таинственные знаки, которые, по мнению исследователей, говорят о приближении Нибиру. Одним из таких знаков стал зловещий черный круг на небе, который заметили в канадской провинции Квебек.
В частности, 27 сентября жители города Салаберри-де-Валлифилде увидели в небе среди дня странное явление - черный круг в небе.
Очевидцы сразу же принялись снимать происходящее у них над головами на камеры, публикуя ролики в сети, поскольку ранее ничего подобного не видели. Жуткий круг правильной формы висел в небе несколько минут и взялся неизвестно откуда. Спустя время он также спонтанно исчез, оставив местных жителей в полном недоумении.
Уфологи сразу же объяснили его появление сближением с Нибиру.
По мнению специалистов, Планета X уже не может скрываться от человеческих глаз и оставляет всякого рода следы в атмосфере Земли.
Предполагается, что уже скоро люди смогут увидеть и саму Нибиру, которая, если верить предсказаниям экспертов вот-вот должна появиться. Напомним, что не так давно уфологи заявили, что Нибиру оставляет «дыры в небе» по всей Земле.
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На разных континентах были замечены странные явления. В облаках были образованы огромные отверстия правильной формы, которые напугали очевидцев.
В мире продолжается паника в связи со сближением Земли со смертоносной Нибиру. Вызвано это, скорее всего, тем, что недавно были расшифрованы новые послания древних шумеров, которые прогнозируют, что в ближайшее время Планета X уничтожит все живое на Земле, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Кроме того, во многих странах обнаружены таинственные знаки, которые, по мнению исследователей, говорят о приближении Нибиру. Одним из таких знаков стал зловещий черный круг на небе, который заметили в канадской провинции Квебек.
В частности, 27 сентября жители города Салаберри-де-Валлифилде увидели в небе среди дня странное явление - черный круг в небе.
Очевидцы сразу же принялись снимать происходящее у них над головами на камеры, публикуя ролики в сети, поскольку ранее ничего подобного не видели. Жуткий круг правильной формы висел в небе несколько минут и взялся неизвестно откуда. Спустя время он также спонтанно исчез, оставив местных жителей в полном недоумении.
Уфологи сразу же объяснили его появление сближением с Нибиру.
По мнению специалистов, Планета X уже не может скрываться от человеческих глаз и оставляет всякого рода следы в атмосфере Земли.
Предполагается, что уже скоро люди смогут увидеть и саму Нибиру, которая, если верить предсказаниям экспертов вот-вот должна появиться. Напомним, что не так давно уфологи заявили, что Нибиру оставляет «дыры в небе» по всей Земле.
Читайте также: Сеть в восторге от реакции шимпанзе на фокус
На разных континентах были замечены странные явления. В облаках были образованы огромные отверстия правильной формы, которые напугали очевидцев.
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