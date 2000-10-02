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Раздел: Курьезы  
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Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумияВот это дружба!

Старому псу Сино породы сиба-ину в этом году исполнится 16 лет. Он страдает Альцгеймером, из-за которого развивается деменция (старческое слабоумие), тело постепенно отказывается слушаться, да и память становится все хуже, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Но у Сино есть лучший друг - это пятилетний кот по кличке Куу. Он каждый день заботится о старом псе, они всегда вместе.

У их хозяев живут пять кошек, но только Куу считает Cино своим лучшим другом.

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия


Как только начинается день, Куу уже около Сино.

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия


Почти каждый день он помогает псу вылизывать шерсть.

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия


А иногда просто трется о него.

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия


Прильнув друг к дружке, каждый день вместе.

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия


Кот составляет Сино компанию в играх.

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия


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Неразлучные друзья.

Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
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 Теги: кот, собака

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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