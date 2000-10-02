Раздел: Курьезы
Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
Вот это дружба!
Старому псу Сино породы сиба-ину в этом году исполнится 16 лет. Он страдает Альцгеймером, из-за которого развивается деменция (старческое слабоумие), тело постепенно отказывается слушаться, да и память становится все хуже, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Но у Сино есть лучший друг - это пятилетний кот по кличке Куу. Он каждый день заботится о старом псе, они всегда вместе.
У их хозяев живут пять кошек, но только Куу считает Cино своим лучшим другом.
Как только начинается день, Куу уже около Сино.
Почти каждый день он помогает псу вылизывать шерсть.
А иногда просто трется о него.
Прильнув друг к дружке, каждый день вместе.
Кот составляет Сино компанию в играх.
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Неразлучные друзья.
Старому псу Сино породы сиба-ину в этом году исполнится 16 лет. Он страдает Альцгеймером, из-за которого развивается деменция (старческое слабоумие), тело постепенно отказывается слушаться, да и память становится все хуже, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Но у Сино есть лучший друг - это пятилетний кот по кличке Куу. Он каждый день заботится о старом псе, они всегда вместе.
У их хозяев живут пять кошек, но только Куу считает Cино своим лучшим другом.
Как только начинается день, Куу уже около Сино.
Почти каждый день он помогает псу вылизывать шерсть.
А иногда просто трется о него.
Прильнув друг к дружке, каждый день вместе.
Кот составляет Сино компанию в играх.
Читайте также: Медведица оставила американца без посылки
Неразлучные друзья.
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