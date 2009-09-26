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Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе

Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе Со скачек - в кафе.

Во французском городе Шантийи, который находится в 40 км от Парижа, лошадь ворвалась в кафе и вызвала панику среди посетителей заведения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Позже стало известно, что лошадь сбежала со стадиона, где происходили скачки.

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 Теги: лошадь, Франция

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Сегодня, 11:17 » Автор: Анна Мартынова
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