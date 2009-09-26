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Раздел: Курьезы  
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Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией

Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзиейМода умеет удивлять.

Британский бренд одежды Pretty Little Thing опубликовал на сайте фотографию новой модели брюк. Пользователи Сети не смогли сразу разобраться, в чем была задумка дизайнера, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com

Снимок модели в необычных брюках бренд опубликовал в официальном Instaram-аккаунте. Пост получил гораздо меньше лайков, чем другие на этой странице: всего 120 тысяч отметок "Нравится".

Бежевые вставки создали оптическую иллюзию и поставили в тупик пользователей соцсети. Комментаторы написали, что не могут понять, что именно на модели: шорты, брюки или легинсы.

Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией


"Эти штаны просто ужасны", - написал пользователь brokenangel.

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"Это просто смущает", - призналась erika_kev.

"То есть это не шорты? Ну, это просто поставило меня в тупик", - отметил fannyfionafuntime.
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 Теги: модель, оптические иллюзии

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Сегодня, 14:44 » Автор: Анна Мартынова
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