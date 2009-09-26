Раздел: Курьезы
Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
Мода умеет удивлять.
Британский бренд одежды Pretty Little Thing опубликовал на сайте фотографию новой модели брюк. Пользователи Сети не смогли сразу разобраться, в чем была задумка дизайнера, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com
Снимок модели в необычных брюках бренд опубликовал в официальном Instaram-аккаунте. Пост получил гораздо меньше лайков, чем другие на этой странице: всего 120 тысяч отметок "Нравится".
Бежевые вставки создали оптическую иллюзию и поставили в тупик пользователей соцсети. Комментаторы написали, что не могут понять, что именно на модели: шорты, брюки или легинсы.
"Эти штаны просто ужасны", - написал пользователь brokenangel.
Читайте также: Знаменитые мужчины с длинными волосами, выглядящие очень мужественно. Фото
"Это просто смущает", - призналась erika_kev.
"То есть это не шорты? Ну, это просто поставило меня в тупик", - отметил fannyfionafuntime.
Британский бренд одежды Pretty Little Thing опубликовал на сайте фотографию новой модели брюк. Пользователи Сети не смогли сразу разобраться, в чем была задумка дизайнера, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com
Снимок модели в необычных брюках бренд опубликовал в официальном Instaram-аккаунте. Пост получил гораздо меньше лайков, чем другие на этой странице: всего 120 тысяч отметок "Нравится".
Бежевые вставки создали оптическую иллюзию и поставили в тупик пользователей соцсети. Комментаторы написали, что не могут понять, что именно на модели: шорты, брюки или легинсы.
"Эти штаны просто ужасны", - написал пользователь brokenangel.
Читайте также: Знаменитые мужчины с длинными волосами, выглядящие очень мужественно. Фото
"Это просто смущает", - призналась erika_kev.
"То есть это не шорты? Ну, это просто поставило меня в тупик", - отметил fannyfionafuntime.
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