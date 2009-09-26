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Соцсети вновь шутят над каблуками Путина

Соцсети вновь шутят над каблуками ПутинаПутин вновь "выгулял" каблуки.

Социальные сети в очередной раз подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за его маленького роста, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

Президента России неоднократно высмеивали в сети из-за махинаций с ростом. В этот раз пользователи обратили внимание на снимок с Путиным, на котором видна нестандартная обувь с каблуком.

Соответствующее фото у себя в Facebook обнародовал журналист и блогер Иван Яковина.

Соцсети вновь шутят над каблуками Путина


Как известно, данный снимок был сделан во время визита президента РФ на вечер дружбы глав государств СНГ, который проходил в рамках одноименного саммита.

«Фотка – «бимба». Но самое в ней прикольное - это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь», - говорится в подписи к фотографии.

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А фон из дынь и люстры из винограда? Бе, я так понимаю этой фотке лет 15″, «Да нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему», «Зачем он это делает? Как будто в его случае рост что-то определяет», «На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки…», «Пожалеем малыша», - пишут они в комментариях под публикацией.

Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
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 Теги: Путин, каблуки

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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