Раздел: Курьезы
Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
Путин вновь "выгулял" каблуки.
Социальные сети в очередной раз подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за его маленького роста, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Президента России неоднократно высмеивали в сети из-за махинаций с ростом. В этот раз пользователи обратили внимание на снимок с Путиным, на котором видна нестандартная обувь с каблуком.
Соответствующее фото у себя в Facebook обнародовал журналист и блогер Иван Яковина.
Как известно, данный снимок был сделан во время визита президента РФ на вечер дружбы глав государств СНГ, который проходил в рамках одноименного саммита.
«Фотка – «бимба». Но самое в ней прикольное - это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь», - говорится в подписи к фотографии.
Читайте также: В Англии злой «призрак» попал на камеру
А фон из дынь и люстры из винограда? Бе, я так понимаю этой фотке лет 15″, «Да нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему», «Зачем он это делает? Как будто в его случае рост что-то определяет», «На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки…», «Пожалеем малыша», - пишут они в комментариях под публикацией.
Социальные сети в очередной раз подняли на смех президента РФ Владимира Путина из-за его маленького роста, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Президента России неоднократно высмеивали в сети из-за махинаций с ростом. В этот раз пользователи обратили внимание на снимок с Путиным, на котором видна нестандартная обувь с каблуком.
Соответствующее фото у себя в Facebook обнародовал журналист и блогер Иван Яковина.
Как известно, данный снимок был сделан во время визита президента РФ на вечер дружбы глав государств СНГ, который проходил в рамках одноименного саммита.
«Фотка – «бимба». Но самое в ней прикольное - это каблуки. Вглядитесь, у него почти женская обувь», - говорится в подписи к фотографии.
Читайте также: В Англии злой «призрак» попал на камеру
А фон из дынь и люстры из винограда? Бе, я так понимаю этой фотке лет 15″, «Да нормальная обувь как для деда 65 лет. Даже почти 66 ему», «Зачем он это делает? Как будто в его случае рост что-то определяет», «На какие ухищрения только не идут эти низкорослые мужчинки…», «Пожалеем малыша», - пишут они в комментариях под публикацией.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
71
0
Также советуем посмотреть
- Все зло мира – от нефти
- Соцсети вновь шутят над каблуками Путина
- В Англии злой «призрак» попал на камеру
- Сытник подрывает доверие к НАБУ
- У Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм, - адвокат
- Российским депутатам: головой работайте, а не языком
- Модель в странных штанах озадачила Сеть оптической иллюзией
- Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ
- Тиждень не писати у ФБ: результати експерименту
- Прикол дня: в России арбитр засчитал гол, который забил сам
- О 112 Украина и Newsone
- «Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции
- Реформа освіти: 10 головних викликів
- Новый хит: ворона вмешалась в схватку котов
- Дональд Трамп производит много шума
- Жители США и Аргентины видели в небе «корабль пришельцев»
- Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в Горловке
- На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия
- Во Франции лошадь до смерти перепугала посетителей кафе
- В чем отличие китайского министра от украинского
- Генеральна лінія у Нью-Йорку та викриття «Боширова»
- В ОБСЕ сообщили новые детали взрыва в оккупированном Донецке
- «Кость пушистая»: упитанный кот стал героем забавных фотожаб
- О бензине и дешевом газе в мышеловке
- За сутки на Донбассе уничтожены четыре боевика
- Минутка доброты: кот подружился с собакой, страдающей от слабоумия
- Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
- Пережить понедельник: подборка отличных анекдотов на вечер
- Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
- Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
Оставьте свой комментарий