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Раздел: Курьезы  
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Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды

Веселые портреты, на которые придется посмотреть дваждыКак тут не веселиться.

Иногда воображение играет с нами злую шутку. То человек с головой собаки почудится, то женщина без ног. Приходится протирать глаза и смотреть еще раз. Мы собрали 17 оптических иллюзий, которые заставят улыбнуться любого, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
Веселые портреты, на которые придется посмотреть дважды
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 Теги: портреты, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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