Эти люди наверняка знают, что такое везение

Порадуемся за людей.



Есть люди, которым, кажется, просто не может не повезти. Их ключи от машины, падая, не проваливаются сквозь канализационную решетку, чайки героически спасают их от штрафов за превышение скорости, а сокровища на миллионы долларов обнаруживаются буквально под их ногами. Предлагаем посмотреть фотографии, концентрация удачи на которых действительно зашкаливает, передает



Мы убедились, что для некоторых колесо фортуны умеет делать остановки в самых неожиданных местах.



Чайка героически спасает водителя от штрафа







Нашел глыбу кварца стоимостью $ 4 млн







«Из-за глюка в системе купонов получил 360 сникерсов бесплатно»







Ключи от машины едва не провалились в канализацию. Все равно что в лотерею выиграть







«Нехотя крутанул барабан и получил 100%-ю скидку на свою покупку»







Этот саморез нашел идеальное место в покрышке, вместо того чтобы проколоть ее







Из-за ошибки упаковщика заплатил за 200 г творога, а получил 400







Кажется, это был идеальный момент для того, чтобы сбавить скорость







Подруги не стали менять билеты на задерживающийся рейс и полетели втроем в пустом самолете. Им разрешили пересесть в бизнес-класс и позволили сфотографироваться в кабине пилота







Вот что значит удачное начало дня







«Из-за ошибки в штрих-коде купил адаптер за 10 рублей вместо 1 000»







Удачи много не бывает







«Мне попалось авокадо с очень маленькой косточкой»







Вот что бывает, когда рядом паркуются два везунчика







«Обнаружили в купленном перце еще один перец»







Когда сорвал джекпот во время завтрака







«Два очищенных яйца, сваренных вкрутую».



Три пиццы в упаковке с двумя замороженными пиццами







Тот момент, когда можно задуматься о покупке лотерейного билета







В автомате выпала банка газировки с приклеенной к ней монеткой







Двойные бананы, говорите? Вот вам ответ - пятерной арахис







«Зашел в кафе перед закрытием, и мне предложили бесплатно добавку бекона, иначе его бы пришлось выбросить. Такого количества я не ожидал»







Найти такую клубнику, пожалуй, все равно что выиграть в лотерею







Именно в такие моменты чувствуешь, что что-то в жизни у тебя все-таки получилось







Когда обычный кинозал становится личным







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«Так выглядит мой брат, сорвавший джекпот в 1 000 билетов в местном развлекательном центре»



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Есть люди, которым, кажется, просто не может не повезти. Их ключи от машины, падая, не проваливаются сквозь канализационную решетку, чайки героически спасают их от штрафов за превышение скорости, а сокровища на миллионы долларов обнаруживаются буквально под их ногами. Предлагаем посмотреть фотографии, концентрация удачи на которых действительно зашкаливает, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы убедились, что для некоторых колесо фортуны умеет делать остановки в самых неожиданных местах.Чайка героически спасает водителя от штрафаНашел глыбу кварца стоимостью $ 4 млн«Из-за глюка в системе купонов получил 360 сникерсов бесплатно»Ключи от машины едва не провалились в канализацию. Все равно что в лотерею выиграть«Нехотя крутанул барабан и получил 100%-ю скидку на свою покупку»Этот саморез нашел идеальное место в покрышке, вместо того чтобы проколоть ееИз-за ошибки упаковщика заплатил за 200 г творога, а получил 400Кажется, это был идеальный момент для того, чтобы сбавить скоростьПодруги не стали менять билеты на задерживающийся рейс и полетели втроем в пустом самолете. Им разрешили пересесть в бизнес-класс и позволили сфотографироваться в кабине пилотаВот что значит удачное начало дня«Из-за ошибки в штрих-коде купил адаптер за 10 рублей вместо 1 000»Удачи много не бывает«Мне попалось авокадо с очень маленькой косточкой»Вот что бывает, когда рядом паркуются два везунчика«Обнаружили в купленном перце еще один перец»Когда сорвал джекпот во время завтрака«Два очищенных яйца, сваренных вкрутую».Три пиццы в упаковке с двумя замороженными пиццамиТот момент, когда можно задуматься о покупке лотерейного билетаВ автомате выпала банка газировки с приклеенной к ней монеткойДвойные бананы, говорите? Вот вам ответ - пятерной арахис«Зашел в кафе перед закрытием, и мне предложили бесплатно добавку бекона, иначе его бы пришлось выбросить. Такого количества я не ожидал»Найти такую клубнику, пожалуй, все равно что выиграть в лотереюИменно в такие моменты чувствуешь, что что-то в жизни у тебя все-таки получилосьКогда обычный кинозал становится личным«Так выглядит мой брат, сорвавший джекпот в 1 000 билетов в местном развлекательном центре»





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