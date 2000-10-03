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Раздел: Курьезы  
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Эти люди наверняка знают, что такое везение

Эти люди наверняка знают, что такое везениеПорадуемся за людей.

Есть люди, которым, кажется, просто не может не повезти. Их ключи от машины, падая, не проваливаются сквозь канализационную решетку, чайки героически спасают их от штрафов за превышение скорости, а сокровища на миллионы долларов обнаруживаются буквально под их ногами. Предлагаем посмотреть фотографии, концентрация удачи на которых действительно зашкаливает, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы убедились, что для некоторых колесо фортуны умеет делать остановки в самых неожиданных местах.

Чайка героически спасает водителя от штрафа

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Нашел глыбу кварца стоимостью $ 4 млн

Эти люди наверняка знают, что такое везение


«Из-за глюка в системе купонов получил 360 сникерсов бесплатно»

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Ключи от машины едва не провалились в канализацию. Все равно что в лотерею выиграть

Эти люди наверняка знают, что такое везение


«Нехотя крутанул барабан и получил 100%-ю скидку на свою покупку»

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Этот саморез нашел идеальное место в покрышке, вместо того чтобы проколоть ее

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Из-за ошибки упаковщика заплатил за 200 г творога, а получил 400

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Кажется, это был идеальный момент для того, чтобы сбавить скорость

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Подруги не стали менять билеты на задерживающийся рейс и полетели втроем в пустом самолете. Им разрешили пересесть в бизнес-класс и позволили сфотографироваться в кабине пилота

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Вот что значит удачное начало дня

Эти люди наверняка знают, что такое везение


«Из-за ошибки в штрих-коде купил адаптер за 10 рублей вместо 1 000»

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Удачи много не бывает

Эти люди наверняка знают, что такое везение


«Мне попалось авокадо с очень маленькой косточкой»

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Вот что бывает, когда рядом паркуются два везунчика

Эти люди наверняка знают, что такое везение


«Обнаружили в купленном перце еще один перец»

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Когда сорвал джекпот во время завтрака

Эти люди наверняка знают, что такое везение


«Два очищенных яйца, сваренных вкрутую».

Три пиццы в упаковке с двумя замороженными пиццами

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Тот момент, когда можно задуматься о покупке лотерейного билета

Эти люди наверняка знают, что такое везение


В автомате выпала банка газировки с приклеенной к ней монеткой

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Двойные бананы, говорите? Вот вам ответ - пятерной арахис

Эти люди наверняка знают, что такое везение


«Зашел в кафе перед закрытием, и мне предложили бесплатно добавку бекона, иначе его бы пришлось выбросить. Такого количества я не ожидал»

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Найти такую клубнику, пожалуй, все равно что выиграть в лотерею

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Именно в такие моменты чувствуешь, что что-то в жизни у тебя все-таки получилось

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Когда обычный кинозал становится личным

Эти люди наверняка знают, что такое везение


Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

«Так выглядит мой брат, сорвавший джекпот в 1 000 билетов в местном развлекательном центре»

Эти люди наверняка знают, что такое везение
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 Теги: удача, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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