Раздел: Курьезы
Минутка позитива: золотистый ретривер подружился с коалой
Собака спасла малыша.
В Австралии дружелюбный золотистый ретривер был назван героем после того, как в холодную ночь согрел теплом своего тела потерявшегося детеныша коалы, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua..
В Австралии сейчас лишь самое начало весны, поэтому по ночам тут все еще бывает очень холодно (по местным меркам). А в ночь на 24 сентября в городке Стратдауни, штат Виктория, температура упала рекордно низко для этих дней, до +5 градусов по Цельсию.
Впрочем, золотистый ретривер по кличке Аша, питомец Керри Маккинон, не боялась холода и без проблем спала на крыльце заднего двора частного дома ее хозяйки.
Но когда утром Керри встала и вышла во двор, она была изумлена, увидев как на Аше, крепко вцепившись в ее теплую шерсть, лежит маленький детеныш коалы. Сама Аша при этом не испытывала никакого дискомфорта от "наездника", но похоже была удивлена не меньше Керри.
"Взгляд у нее был очень смущенный и виноватый, кажется она думала, что сделала что-то не то, а крошечная коала тем временем уютно устроилась у нее на лохматой спине", - рассказывает Керри Маккиннон.
По словам женщины ее собака все время оглядывалась на коалу, но не делала никаких попыток избавиться от нее, словно понимая, что детенышу это необходимо. Очевидно, что в эту холодную ночь Аша спасла коале жизнь, иначе малыш бы наверняка замерз. Считается, что коала пришла из ближайшего леса и наверное потерялась или была брошена своей мамой.
Малышу коале дали кличку Джоуи (так чаще всего называют маленьких коал и кенгуру) и спасателям пришлось немало потрудиться, прежде чем снять его со спины собаки. Джоуи вцепился в Ашу крепкой хваткой. По словам людей коала была слишком маленькой, чтобы выжить без помощи родителей и за ней нужен тщательный уход.
"Я думаю, что он был очень счастлив, когда после холода очутился рядом с Ашей и почуял, что она очень теплая. Он очень не хотел покидать собаку, для него это было как снова найти свою маму. Он даже зашипел, когда его наконец оторвали и завернули в одеяло. Если бы не Аша, крошка бы замерз насмерть или на него напали бы лисы. Когда он лежал на Аше, крепко прижимаясь к ней и сладко жмурясь, это была одна из самых удивительных вещей, что я видела".
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Сейчас малыш Джоуи находиться в одном из местных приютов для коал и там он пробудет как минимум до следующей весны, когда станет взрослым и самостоятельным. А когда историю про Ашу и Джоуи показали по австралийскому ТВ, тысячи люди назвали Ашу настоящим героем.
В Австралии дружелюбный золотистый ретривер был назван героем после того, как в холодную ночь согрел теплом своего тела потерявшегося детеныша коалы, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua..
В Австралии сейчас лишь самое начало весны, поэтому по ночам тут все еще бывает очень холодно (по местным меркам). А в ночь на 24 сентября в городке Стратдауни, штат Виктория, температура упала рекордно низко для этих дней, до +5 градусов по Цельсию.
Впрочем, золотистый ретривер по кличке Аша, питомец Керри Маккинон, не боялась холода и без проблем спала на крыльце заднего двора частного дома ее хозяйки.
Но когда утром Керри встала и вышла во двор, она была изумлена, увидев как на Аше, крепко вцепившись в ее теплую шерсть, лежит маленький детеныш коалы. Сама Аша при этом не испытывала никакого дискомфорта от "наездника", но похоже была удивлена не меньше Керри.
"Взгляд у нее был очень смущенный и виноватый, кажется она думала, что сделала что-то не то, а крошечная коала тем временем уютно устроилась у нее на лохматой спине", - рассказывает Керри Маккиннон.
По словам женщины ее собака все время оглядывалась на коалу, но не делала никаких попыток избавиться от нее, словно понимая, что детенышу это необходимо. Очевидно, что в эту холодную ночь Аша спасла коале жизнь, иначе малыш бы наверняка замерз. Считается, что коала пришла из ближайшего леса и наверное потерялась или была брошена своей мамой.
Малышу коале дали кличку Джоуи (так чаще всего называют маленьких коал и кенгуру) и спасателям пришлось немало потрудиться, прежде чем снять его со спины собаки. Джоуи вцепился в Ашу крепкой хваткой. По словам людей коала была слишком маленькой, чтобы выжить без помощи родителей и за ней нужен тщательный уход.
"Я думаю, что он был очень счастлив, когда после холода очутился рядом с Ашей и почуял, что она очень теплая. Он очень не хотел покидать собаку, для него это было как снова найти свою маму. Он даже зашипел, когда его наконец оторвали и завернули в одеяло. Если бы не Аша, крошка бы замерз насмерть или на него напали бы лисы. Когда он лежал на Аше, крепко прижимаясь к ней и сладко жмурясь, это была одна из самых удивительных вещей, что я видела".
Читайте также: В Румынии отыскали «наследника» Дракулы
Сейчас малыш Джоуи находиться в одном из местных приютов для коал и там он пробудет как минимум до следующей весны, когда станет взрослым и самостоятельным. А когда историю про Ашу и Джоуи показали по австралийскому ТВ, тысячи люди назвали Ашу настоящим героем.
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