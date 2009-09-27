Раздел: Курьезы
Ошибка в анкете сделала из британки «террористку»
В электронной системе британка допустила ошибку.
Планируя визит в Соединенные Штаты, британка в онлайн-анкете невольно ответила «Да» на вопрос, занималась ли она когда-либо террористической деятельностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на rupor.info.
Соответственно ее заявка была немедленно отклонена.
«Сначала я подумала, что это плохой сон, а затем поняла, что сделала», - сказала женщина на радио-шоу BBC «Утро со Стивеном Хардином».
Она подала заявку на получение разрешения на въезд, используя электронную систему службы внутренней безопасности США, или ESTA.
Чтобы исправить цифровую неудачу, она должна была посетить посольство США в Лондоне. Там, после нескольких собеседований, власти США предоставили ей туристическую визу для посещения штатов, но ей пришлось значительно укоротить запланированное пребывание и поехать позже. Подобные мероприятия с посольством стоит 320 фунтов (416 долларов США).
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И поэтому это наглядный пример - внимательно смотреть, что и где вы нажимаете - особенно на правительственных веб-сайтах.
Планируя визит в Соединенные Штаты, британка в онлайн-анкете невольно ответила «Да» на вопрос, занималась ли она когда-либо террористической деятельностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на rupor.info.
Соответственно ее заявка была немедленно отклонена.
«Сначала я подумала, что это плохой сон, а затем поняла, что сделала», - сказала женщина на радио-шоу BBC «Утро со Стивеном Хардином».
Она подала заявку на получение разрешения на въезд, используя электронную систему службы внутренней безопасности США, или ESTA.
Чтобы исправить цифровую неудачу, она должна была посетить посольство США в Лондоне. Там, после нескольких собеседований, власти США предоставили ей туристическую визу для посещения штатов, но ей пришлось значительно укоротить запланированное пребывание и поехать позже. Подобные мероприятия с посольством стоит 320 фунтов (416 долларов США).
Читайте также: Болтающая по телефону собака стала звездой фотожаб
И поэтому это наглядный пример - внимательно смотреть, что и где вы нажимаете - особенно на правительственных веб-сайтах.
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