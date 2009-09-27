» » Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
Раздел: Курьезы  
0

Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках

Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на конькахСобаку должны были усыпить.

Жительница Лас-Вегаса Шерил забрала из приюта Бенни, собаку, которую должны были усыпить, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Женщина увидела фото лабрадора-ретривера, заполнила необходимую документацию и забрала животное.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Шерил заметила, что собака легко учится всему, поэтому решила испытать ее на льду. Женщина надела на песика коньки, которые были сделаны специально для него. И уже вскоре он начал кататься.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: собаки, коньки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:42 » Автор: Анна Мартынова
     522
     0

Похожие новости по теме

Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта

Собаку забрали с приюта.

Сеть повеселила пастушья собака, принявшая ретривера за овцу Сеть повеселила пастушья собака, принявшая ретривера за овцу

Собака стала звездой Сети.

Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Чихуахуа уже успел повидать мир.

Радость пса из приюта новому хозяину покорила Сеть Радость пса из приюта новому хозяину покорила Сеть

Сначала пес подумал, что его хотят усыпить.

После смерти «мужа»-кота дамочка решила выйти замуж за собаку После смерти «мужа»-кота дамочка решила выйти замуж за собаку

Жительница Нидерландов решила завести второго мужа-собаку.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх