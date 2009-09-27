Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от собаки, научившейся кататься на коньках
Собаку должны были усыпить.
Жительница Лас-Вегаса Шерил забрала из приюта Бенни, собаку, которую должны были усыпить, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Женщина увидела фото лабрадора-ретривера, заполнила необходимую документацию и забрала животное.
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Шерил заметила, что собака легко учится всему, поэтому решила испытать ее на льду. Женщина надела на песика коньки, которые были сделаны специально для него. И уже вскоре он начал кататься.
Жительница Лас-Вегаса Шерил забрала из приюта Бенни, собаку, которую должны были усыпить, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.
Женщина увидела фото лабрадора-ретривера, заполнила необходимую документацию и забрала животное.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Шерил заметила, что собака легко учится всему, поэтому решила испытать ее на льду. Женщина надела на песика коньки, которые были сделаны специально для него. И уже вскоре он начал кататься.
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