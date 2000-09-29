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Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей Свинья оказалась очень общительной.

Курьезная ситуация со свинкой на службе полицейских. Служба полицейских и опасна, и трудна, а ещё порой странна и необычна. Например, стражам порядка из города Клируотер (штат Флорида, США) кто-то буквально подложил свинью. Нет, конечно, копы уже получали разнообразные звонки о пропавших домашних животных, в основном, собаках, но тут попался случай, выходящий из ряда вон. Люди нашли чужую свинью у себя в гараже. И, не зная, как поступать в этой ситуации, позвонили в полицейское управление, где им ответила офицер Бриттани Берг, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Женщина из Флорида собиралась отправиться на работу на машине и обнаружила в гараже чью-то свинью

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


Её муж позвонил в полицию, дабы выяснить, кто владелец животного, чтобы его вернуть

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


Дожидаясь стражей порядка, пара покормила свинью хлопьями и дала ей немного воды

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


Бриттани Берг, ответившая на вызов вспомнила, что несколько недель назад тоже поступал звонок, в котором говорилось о свинье. Подумав, что это одно и то же животное, она обратилась к звонившим, но нет, из поросёнок по кличке Сникерс был дома в целости и сохранности. Ситуция немного усложнилась.

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


Полицейские храбро отправились на трудное дело.

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


Они полагали, что за свиньёй придётся гоняться, чтоб поймать её. Но они ошибались. Животное само шло на контакт.

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


Свинка буквально ходила по пятам за офицером.

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


Наверняка свинке просто были нужны новые друзья.

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей


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И она их нашла. Так как хозяин был неизвестен, свинку передали в зоозащитную организацию. Но это не продлилось долго: через несколько часов владелец нашёлся и забрал её. А у полицейских осталось много милых фотографий

Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей










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 Теги: свинья, полиция

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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