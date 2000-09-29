Раздел: Курьезы
Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
Свинья оказалась очень общительной.
Курьезная ситуация со свинкой на службе полицейских. Служба полицейских и опасна, и трудна, а ещё порой странна и необычна. Например, стражам порядка из города Клируотер (штат Флорида, США) кто-то буквально подложил свинью. Нет, конечно, копы уже получали разнообразные звонки о пропавших домашних животных, в основном, собаках, но тут попался случай, выходящий из ряда вон. Люди нашли чужую свинью у себя в гараже. И, не зная, как поступать в этой ситуации, позвонили в полицейское управление, где им ответила офицер Бриттани Берг, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Женщина из Флорида собиралась отправиться на работу на машине и обнаружила в гараже чью-то свинью
Её муж позвонил в полицию, дабы выяснить, кто владелец животного, чтобы его вернуть
Дожидаясь стражей порядка, пара покормила свинью хлопьями и дала ей немного воды
Бриттани Берг, ответившая на вызов вспомнила, что несколько недель назад тоже поступал звонок, в котором говорилось о свинье. Подумав, что это одно и то же животное, она обратилась к звонившим, но нет, из поросёнок по кличке Сникерс был дома в целости и сохранности. Ситуция немного усложнилась.
Полицейские храбро отправились на трудное дело.
Они полагали, что за свиньёй придётся гоняться, чтоб поймать её. Но они ошибались. Животное само шло на контакт.
Свинка буквально ходила по пятам за офицером.
Наверняка свинке просто были нужны новые друзья.
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И она их нашла. Так как хозяин был неизвестен, свинку передали в зоозащитную организацию. Но это не продлилось долго: через несколько часов владелец нашёлся и забрал её. А у полицейских осталось много милых фотографий
Курьезная ситуация со свинкой на службе полицейских. Служба полицейских и опасна, и трудна, а ещё порой странна и необычна. Например, стражам порядка из города Клируотер (штат Флорида, США) кто-то буквально подложил свинью. Нет, конечно, копы уже получали разнообразные звонки о пропавших домашних животных, в основном, собаках, но тут попался случай, выходящий из ряда вон. Люди нашли чужую свинью у себя в гараже. И, не зная, как поступать в этой ситуации, позвонили в полицейское управление, где им ответила офицер Бриттани Берг, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Женщина из Флорида собиралась отправиться на работу на машине и обнаружила в гараже чью-то свинью
Её муж позвонил в полицию, дабы выяснить, кто владелец животного, чтобы его вернуть
Дожидаясь стражей порядка, пара покормила свинью хлопьями и дала ей немного воды
Бриттани Берг, ответившая на вызов вспомнила, что несколько недель назад тоже поступал звонок, в котором говорилось о свинье. Подумав, что это одно и то же животное, она обратилась к звонившим, но нет, из поросёнок по кличке Сникерс был дома в целости и сохранности. Ситуция немного усложнилась.
Полицейские храбро отправились на трудное дело.
Они полагали, что за свиньёй придётся гоняться, чтоб поймать её. Но они ошибались. Животное само шло на контакт.
Свинка буквально ходила по пятам за офицером.
Наверняка свинке просто были нужны новые друзья.
Читайте также: Дающий интервью грустный кот стал звездой мемов
И она их нашла. Так как хозяин был неизвестен, свинку передали в зоозащитную организацию. Но это не продлилось долго: через несколько часов владелец нашёлся и забрал её. А у полицейских осталось много милых фотографий
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