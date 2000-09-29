Раздел: Курьезы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
Экс-золотой голос Украины, певицу Таисию Повалий, которая работает в России, высмеяли за новый образ.
Исполнительница опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых запечатлена в странном наряде, который удивил многих интернет-пользователей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Так, политолог Алексей Голобуцкий сравнил кардиган певицы с рясой, а обувь - копытами.
«Судя по сегодняшнему фото в Инстаграм, Повалий решила, что со свежеподрихтованным лицом она вполне себе девочка - и напялила на себя нечто сложноидентифицируемое, но явно не предназначенное для немолодых. Копыта снизу, ряса сверху - ее что, убедили, что так она будет в образе «порочной святой»?)) Больше похоже на недо-гопника на копытах.))», - пошутил он.
Читайте также: Сеть насмешил обвешанный орденами Захарченко
А подписчики Повалий обратили внимание на сумку-авоську.
Исполнительница опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых запечатлена в странном наряде, который удивил многих интернет-пользователей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Так, политолог Алексей Голобуцкий сравнил кардиган певицы с рясой, а обувь - копытами.
«Судя по сегодняшнему фото в Инстаграм, Повалий решила, что со свежеподрихтованным лицом она вполне себе девочка - и напялила на себя нечто сложноидентифицируемое, но явно не предназначенное для немолодых. Копыта снизу, ряса сверху - ее что, убедили, что так она будет в образе «порочной святой»?)) Больше похоже на недо-гопника на копытах.))», - пошутил он.
Читайте также: Сеть насмешил обвешанный орденами Захарченко
А подписчики Повалий обратили внимание на сумку-авоську.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
519
0
Также советуем посмотреть
- "Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
- Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер
- Забавные фотки людей, решивших пойти против системы
- Дворник вернул владельцу найденный пакет, набитый деньгами
- Турчинов пообещал не затягивать с санкциями против 112 и Newsone
- Эта свинья стала в полицейском участке всеобщей любимицей
- В МОН не считают закон об образовании дискриминационным
- Прикольные фотки, ставящие под сомнение законы физики
- Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
- Британцы придумали забавный способ сорвать злость на политиках
- Октябрь: будет ли доллар по 30
- В Киеве отыскали чемпиона «героев парковки»
- Электроголодание в России
- Оговорка по Фрейду: Путин насмешил рассуждениями о проституции
- Нарушение языкового закона предусматривает срок до трех лет
- Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube
- На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктов
- Суверенітет над майбутнім
- Дающий интервью грустный кот стал звездой мемов
- НАБУ і прокурори: партнери чи вороги
- Жительница Донецка получила 12 лет тюрьмы за убийство полковника СБУ
- В Сети отыскали «пузатого» двойника Трампа
- Ті, хто домовляються з Путіним, отримають кров і розруху
- Україна і світ: головні події
- Минутка доброты: пропавшая такса вернулась домой спустя пять лет
- Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков
- Вибори на окупованих територіях засудили всі країни без винятку
- Украина имеет все шансы перегнать Словакию по туризму
- Соцсети высмеяли трейлер нового фильма «Л/ДНР»
- Экс-комбата Харьков-1 задержали на взятке
Оставьте свой комментарий