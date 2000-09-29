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"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы

"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы Экс-золотой голос Украины, певицу Таисию Повалий, которая работает в России, высмеяли за новый образ.

Исполнительница опубликовала в своем Instagram серию снимков, на которых запечатлена в странном наряде, который удивил многих интернет-пользователей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Так, политолог Алексей Голобуцкий сравнил кардиган певицы с рясой, а обувь - копытами.

«Судя по сегодняшнему фото в Инстаграм, Повалий решила, что со свежеподрихтованным лицом она вполне себе девочка - и напялила на себя нечто сложноидентифицируемое, но явно не предназначенное для немолодых. Копыта снизу, ряса сверху - ее что, убедили, что так она будет в образе «порочной святой»?)) Больше похоже на недо-гопника на копытах.))», - пошутил он.

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А подписчики Повалий обратили внимание на сумку-авоську.

"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
"Недо-гопник на копытах": Сеть насмешил новый образ известной украинской певицы
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 Теги: Таисия Повалий, образ

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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