Раздел: Курьезы
Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dancor.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному!
***
Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома!
***
- Ты же говорила, что не пьешь?!
- Бухая, наверно, была..
***
В Чеченскую республику привезли шоу крокодилов. Всем было жуть, как страшно. Но, переборов собственный страх, крокодилы все же решились выступить.
***
18-летняя Катя, изучавшая психологию с 5-класса, мечтала не о принце, а о придурке. И выйдя замуж, в отличие от подруг, не получила морально-психологической травмы.
***
Я? Буду страдать? Ой, я умоляю вас, я могу страдать только фигней.
***
Ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк.
***
Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист: - Черт! Дни летят со страшной силой! Не успеешь оглянуться, как месяц пролетел! Оптимист: - Ага! И опять получка!
***
Собирается мужик на рыбалку с ночевкой, жена спрашивает: - С кем из друзей поедешь-то? - Один поеду, порыбачить хочу...
***
В школе. Учитель: - Сегодня у нас контрольная. Блондинка: - А можно пользоваться калькулятором? - Можно. Другая блондинка: - А таблицами Брадиса? - Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной: "Отмена крепостного права".
***
- А, кроме водки, чем ты вчера свою девицу угощал? - Красной рыбой. - О! Семга, форель? . . - Килька в томате.
***
Сотрудники Министерства обороны США на условиях анонимности заявили агентству Аssociаtеd Prеss, что в последние несколько дней две российские атомные подводные лодки патрулируют восточное побережье США. Минобороны РФ опровергает эти данные. Во-первых не две, а восемь. Во-вторых не патрулируют, а ищут утонувший контейнер с водкой...
***
Муж возмущается: - Что это за обед?! Мяса вообще почти не видно! - Но милый, -оправдывается жена, -я готовила точно по рецепту из бабушкиной кулинарной книги! - А что там было написано? - Там написано: "Возьмите мяса на десять копеек. "
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
С отправленным на Марс американским марсоходом внезапно прервалась связь... Через неделю его нашли в Узбекистане с перебитыми номерами.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dancor.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному!
***
Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома!
***
- Ты же говорила, что не пьешь?!
- Бухая, наверно, была..
***
В Чеченскую республику привезли шоу крокодилов. Всем было жуть, как страшно. Но, переборов собственный страх, крокодилы все же решились выступить.
***
18-летняя Катя, изучавшая психологию с 5-класса, мечтала не о принце, а о придурке. И выйдя замуж, в отличие от подруг, не получила морально-психологической травмы.
***
Я? Буду страдать? Ой, я умоляю вас, я могу страдать только фигней.
***
Ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк.
***
Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист: - Черт! Дни летят со страшной силой! Не успеешь оглянуться, как месяц пролетел! Оптимист: - Ага! И опять получка!
***
Собирается мужик на рыбалку с ночевкой, жена спрашивает: - С кем из друзей поедешь-то? - Один поеду, порыбачить хочу...
***
В школе. Учитель: - Сегодня у нас контрольная. Блондинка: - А можно пользоваться калькулятором? - Можно. Другая блондинка: - А таблицами Брадиса? - Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной: "Отмена крепостного права".
***
- А, кроме водки, чем ты вчера свою девицу угощал? - Красной рыбой. - О! Семга, форель? . . - Килька в томате.
***
Сотрудники Министерства обороны США на условиях анонимности заявили агентству Аssociаtеd Prеss, что в последние несколько дней две российские атомные подводные лодки патрулируют восточное побережье США. Минобороны РФ опровергает эти данные. Во-первых не две, а восемь. Во-вторых не патрулируют, а ищут утонувший контейнер с водкой...
***
Муж возмущается: - Что это за обед?! Мяса вообще почти не видно! - Но милый, -оправдывается жена, -я готовила точно по рецепту из бабушкиной кулинарной книги! - А что там было написано? - Там написано: "Возьмите мяса на десять копеек. "
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
С отправленным на Марс американским марсоходом внезапно прервалась связь... Через неделю его нашли в Узбекистане с перебитыми номерами.
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