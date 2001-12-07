» » Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения
Раздел: Курьезы  
0

Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроения

Улыбнитесь: смешные анекдоты для хорошего настроенияЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на dancor.

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному!

***

Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в 3 часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома!

***

- Ты же говорила, что не пьешь?!

- Бухая, наверно, была..

***

В Чеченскую республику привезли шоу крокодилов. Всем было жуть, как страшно. Но, переборов собственный страх, крокодилы все же решились выступить.

***

18-летняя Катя, изучавшая психологию с 5-класса, мечтала не о принце, а о придурке. И выйдя замуж, в отличие от подруг, не получила морально-психологической травмы.

***

Я? Буду страдать? Ой, я умоляю вас, я могу страдать только фигней.

***

Ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк.

***

Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист: - Черт! Дни летят со страшной силой! Не успеешь оглянуться, как месяц пролетел! Оптимист: - Ага! И опять получка!

***

Собирается мужик на рыбалку с ночевкой, жена спрашивает: - С кем из друзей поедешь-то? - Один поеду, порыбачить хочу...

***

В школе. Учитель: - Сегодня у нас контрольная. Блондинка: - А можно пользоваться калькулятором? - Можно. Другая блондинка: - А таблицами Брадиса? - Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной: "Отмена крепостного права".

***

- А, кроме водки, чем ты вчера свою девицу угощал? - Красной рыбой. - О! Семга, форель? . . - Килька в томате.

***

Сотрудники Министерства обороны США на условиях анонимности заявили агентству Аssociаtеd Prеss, что в последние несколько дней две российские атомные подводные лодки патрулируют восточное побережье США. Минобороны РФ опровергает эти данные. Во-первых не две, а восемь. Во-вторых не патрулируют, а ищут утонувший контейнер с водкой...

***

Муж возмущается: - Что это за обед?! Мяса вообще почти не видно! - Но милый, -оправдывается жена, -я готовила точно по рецепту из бабушкиной кулинарной книги! - А что там было написано? - Там написано: "Возьмите мяса на десять копеек. "

Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов

***

С отправленным на Марс американским марсоходом внезапно прервалась связь... Через неделю его нашли в Узбекистане с перебитыми номерами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: анекдоты, юмор

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:42 » Автор: Анна Мартынова
     2807
     0

Похожие новости по теме

Минутка позитива: веселые анекдоты для отличного настроения Минутка позитива: веселые анекдоты для отличного настроения

Улыбнитесь, жизнь прекрасна!

Минутка позитива: веселые анекдоты для отличного настроения Минутка позитива: веселые анекдоты для отличного настроения

Улыбнитесь, жизнь прекрасна!

Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов

Заряжайтесь хорошим настроением.

Минутка позитива: веселые анекдоты для отличного настроения Минутка позитива: веселые анекдоты для отличного настроения

Заряжайтесь хорошим настроением.

Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов

Заряжайтесь хорошим настроением.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх