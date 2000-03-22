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Раздел: Медицина  
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В США разработали метод борьбы с ранним старением

В США разработали метод борьбы с ранним старением Новый способ лечения применяется на генетическом уровне.

В США изобрели технологию, которая сможет оказать помощь в предотвращении синдрома раннего старения. Научным проектом занимались в Сент-Луисском университете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GFS.

Ученые изучали механизм редкой болезни: синдрома Хатчисона-Гилфорда, который приводит к преждевременной смерти. Научные сотрудники университета охарактеризовали технологию репликационным стрессом. Причиной недуга, провоцирующего раннее старение, является мутация одного из генов, который кодирует белок ламин А.

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Этот элемент может формировать новые клетки, способные сберегать прежнюю структуру и форму. Скороченный прототип ламина А прогерин провоцирует неверное разделение клеток, после мутирует ДНК и начинается ранее старение. Данный процесс реально замедлить при применении витамина D, который омолаживает клетки.
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 Теги: США, старение

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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