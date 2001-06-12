Раздел: Медицина
Этот вид сока убивает все болезни
Существуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу
Домашние соки являются наиболее полезными и питательными для организма. Впрочем, существуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу. В частности, речь идет о соке из свеклы, моркови и яблока, пишет Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.
Яблоки
Яблоки содержат большое количество клетчатки и витамина С, а также имеют низкое количество калорий, немного натрия, и никакого жира или холестерина. В яблоках есть высокое содержание углеводов, особенно фруктозы и глюкозы, что дает организму энергию и предотвращает усталость.
Морковь
Морковь – богата витаминами А, В, С, Е и К. Она содержит минералы кальция, магния, калия и селена. Она помогает в потере веса и связана с более низким уровнем холестерина, а также улучшает здоровье глаз.
Читайте также: Зубные пасты от кариеса не помогут, считают ученые
Свекла
Свекла имеет исключительную питательную ценность, особенно зелень, которая богата кальцием, железом и витаминами А и С. Это отличный источник фолиевой кислоты и очень хороший источник клетчатки, марганца и калия.
Домашние соки являются наиболее полезными и питательными для организма. Впрочем, существуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу. В частности, речь идет о соке из свеклы, моркови и яблока, пишет Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.
Яблоки
Яблоки содержат большое количество клетчатки и витамина С, а также имеют низкое количество калорий, немного натрия, и никакого жира или холестерина. В яблоках есть высокое содержание углеводов, особенно фруктозы и глюкозы, что дает организму энергию и предотвращает усталость.
Морковь
Морковь – богата витаминами А, В, С, Е и К. Она содержит минералы кальция, магния, калия и селена. Она помогает в потере веса и связана с более низким уровнем холестерина, а также улучшает здоровье глаз.
Читайте также: Зубные пасты от кариеса не помогут, считают ученые
Свекла
Свекла имеет исключительную питательную ценность, особенно зелень, которая богата кальцием, железом и витаминами А и С. Это отличный источник фолиевой кислоты и очень хороший источник клетчатки, марганца и калия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
115
0
Также советуем посмотреть
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
- Художник оригинально высмеял поклонников селфи
- Хомячок в гипсе дал старт забавному флешмобу
- Ходить строем больше не буду
- Урок паркура от черепахи: сеть насмешило шустрое животное
- Почуватися комфортно Путіну дозволив Захід
- Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце
- Порция лапши на голове: прическу Неймара высмеяли фотожабами
- Донбасс: реинтеграция с интересом
- Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
- В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»
- Как оценить жизнь ребенка
- Про фундаментальній вибір України
- Медведь, прыгающий с мальчиком, покорил Сеть
- Не Трамп будет возвращать Крым
- В Британии братья-призраки не на шутку перепугали туристов
- Пьяные мужики по всей России горлопанят «Оле-оле-оле»
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
- МВФ и синдром Шуры Балаганова
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
- В Киеве на Марше равенства видели неприличную скульптуру Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе ранения получил один военный
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
Оставьте свой комментарий