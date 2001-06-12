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Этот вид сока убивает все болезни

Этот вид сока убивает все болезниСуществуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу

Домашние соки являются наиболее полезными и питательными для организма. Впрочем, существуют такие комбинации фруктов и овощей, которые несут в себе максимальную пользу. В частности, речь идет о соке из свеклы, моркови и яблока, пишет Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.

Яблоки
Яблоки содержат большое количество клетчатки и витамина С, а также имеют низкое количество калорий, немного натрия, и никакого жира или холестерина. В яблоках есть высокое содержание углеводов, особенно фруктозы и глюкозы, что дает организму энергию и предотвращает усталость.

Морковь
Морковь – богата витаминами А, В, С, Е и К. Она содержит минералы кальция, магния, калия и селена. Она помогает в потере веса и связана с более низким уровнем холестерина, а также улучшает здоровье глаз.

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Свекла
Свекла имеет исключительную питательную ценность, особенно зелень, которая богата кальцием, железом и витаминами А и С. Это отличный источник фолиевой кислоты и очень хороший источник клетчатки, марганца и калия.
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Сегодня, 19:41 » Автор: Алена Шимко
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