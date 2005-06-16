Раздел: Медицина
Назван самый эффективный способ похудеть
Ученые нашли в теле мышей особую группу клеток.
Исследователи из Федеральной политехнической школы Швейцарии в Лозанне нашли способ управлять жиром в теле, который по оценке экспертов может стать самым эффективным способом похудеть. Результаты новой работы специалистов опубликованы в научном журнале Nature.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В последние годы наука занята активным поиском наиболее эффективных мер в борьбе с ожирением, тем более, что диеты так и не доказали своей результативности в этом вопросе. Ученые предлагают воздействовать на системы самого организма, - например, активизируя какие-то сигнальные механизмы, побуждающие его быстрее сжигать лишние калории.
В рамках нового исследования были проведены эксперименты на мышах, которые показали: запустить процесс похудения в теле можно, если заставить обычные жировые клетки трансформироваться в бурый жир. Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей животных, он обеспечивает быстрый расход калорий и за счет этого – тепло телу. Но с возрастом бурый жир исчезает, зато накапливается белый жир, в котором складируются питательные вещества и из-за которого особенно активно растут бока, бедра и живот.
Швейцарские ученые нашли в теле мышей особую группу клеток, которая влияет на поведение жировой ткани в целом. Когда эти клетки заставили быть более активными, у грызунов полностью прекратилось формирование белого жира в их организме. В теле человека, как оказалось, они присутствуют тоже.
Возможность манипулировать данными клетками по мнению ученых открывает много перспектив – таким образом, полагают, они можно добиваться не только похудения.
Читайте также: Назван самый эффективный способ сбросить лишние килограммы
«Контроль над скоростью формирования жира важен не только для улучшения метаболизма человека, но и для замедления старения, так как многие ткани нашего тела с возрастом накапливают в себе жир», - отметили в связи с этим авторы работы.
Исследователи из Федеральной политехнической школы Швейцарии в Лозанне нашли способ управлять жиром в теле, который по оценке экспертов может стать самым эффективным способом похудеть. Результаты новой работы специалистов опубликованы в научном журнале Nature.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В последние годы наука занята активным поиском наиболее эффективных мер в борьбе с ожирением, тем более, что диеты так и не доказали своей результативности в этом вопросе. Ученые предлагают воздействовать на системы самого организма, - например, активизируя какие-то сигнальные механизмы, побуждающие его быстрее сжигать лишние калории.
В рамках нового исследования были проведены эксперименты на мышах, которые показали: запустить процесс похудения в теле можно, если заставить обычные жировые клетки трансформироваться в бурый жир. Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей животных, он обеспечивает быстрый расход калорий и за счет этого – тепло телу. Но с возрастом бурый жир исчезает, зато накапливается белый жир, в котором складируются питательные вещества и из-за которого особенно активно растут бока, бедра и живот.
Швейцарские ученые нашли в теле мышей особую группу клеток, которая влияет на поведение жировой ткани в целом. Когда эти клетки заставили быть более активными, у грызунов полностью прекратилось формирование белого жира в их организме. В теле человека, как оказалось, они присутствуют тоже.
Возможность манипулировать данными клетками по мнению ученых открывает много перспектив – таким образом, полагают, они можно добиваться не только похудения.
Читайте также: Назван самый эффективный способ сбросить лишние килограммы
«Контроль над скоростью формирования жира важен не только для улучшения метаболизма человека, но и для замедления старения, так как многие ткани нашего тела с возрастом накапливают в себе жир», - отметили в связи с этим авторы работы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
24
0
Также советуем посмотреть
- Оптические иллюзии, способные развеселить любого
- Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния
- Прикольные фотки от людей с особенным воображением
- В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
- Неудачные фотки животных, способные насмешить каждого
- Смешные фотки собак, невероятно похожих на людей
- Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
- Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом
- «Квартал 95» показал свою версию «Марша равенства»
- Жебривский: при чем здесь аудит НАБУ
- Путина вновь высмеяли в соцсетях, поймав на лжи
- В Украине хотят разрешить блокировать сайты без решения суда
- Москалькова: госпожа генерал
- Трамп умудрился "унизить" Меркель с помощью конфет
- Радикали проти колишніх
- Сеть покорили игривые еноты из николаевского зоопарка
- В парламенте рассматривается важнейший Законопроект
- Боевики планируют провести принудительные антиукраинские митинги
- Зато уютно: в Австралии вомбат поселился в стиральной машинке
- Форум Тимошенко: с чем «выскочат» остальные
- Укрзализныця сообщила о диверсии на Полтавщине
- Как россиянину перейти в средний класс
- Боевики переместили блокпост на окраине Горловки, - ОБСЕ
- Ющенко знатно потроллил «нищую» Тимошенко
- Прекрасный пример двойных стандартов
- Нацполиция получила право контроля над таможенниками
- ЧМ-2018 в подборке смешных мемов
- Павел Жебривский как жертва
- Вместо душа: байкер придумал забавный способ использования мотоцикла
- Украина и дефолт: существуют ли риски
Оставьте свой комментарий