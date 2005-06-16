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Раздел: Медицина  
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Назван самый эффективный способ похудеть

Назван самый эффективный способ похудетьУченые нашли в теле мышей особую группу клеток.

Исследователи из Федеральной политехнической школы Швейцарии в Лозанне нашли способ управлять жиром в теле, который по оценке экспертов может стать самым эффективным способом похудеть. Результаты новой работы специалистов опубликованы в научном журнале Nature.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

В последние годы наука занята активным поиском наиболее эффективных мер в борьбе с ожирением, тем более, что диеты так и не доказали своей результативности в этом вопросе. Ученые предлагают воздействовать на системы самого организма, - например, активизируя какие-то сигнальные механизмы, побуждающие его быстрее сжигать лишние калории.

В рамках нового исследования были проведены эксперименты на мышах, которые показали: запустить процесс похудения в теле можно, если заставить обычные жировые клетки трансформироваться в бурый жир. Бурый жир встречается в основном в тканях младенцев и детенышей животных, он обеспечивает быстрый расход калорий и за счет этого – тепло телу. Но с возрастом бурый жир исчезает, зато накапливается белый жир, в котором складируются питательные вещества и из-за которого особенно активно растут бока, бедра и живот.

Швейцарские ученые нашли в теле мышей особую группу клеток, которая влияет на поведение жировой ткани в целом. Когда эти клетки заставили быть более активными, у грызунов полностью прекратилось формирование белого жира в их организме. В теле человека, как оказалось, они присутствуют тоже.

Возможность манипулировать данными клетками по мнению ученых открывает много перспектив – таким образом, полагают, они можно добиваться не только похудения.

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«Контроль над скоростью формирования жира важен не только для улучшения метаболизма человека, но и для замедления старения, так как многие ткани нашего тела с возрастом накапливают в себе жир», - отметили в связи с этим авторы работы.
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 Теги: способ похудеть, ученые

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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