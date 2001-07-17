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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как не заснуть на работе

Медики рассказали, как не заснуть на работеМожно заканчивать рабочий день бодрым, если следовать простым советам.

Калорийный плотный обед, отличная погода за окном и банальная усталость становятся причинами того, что глаза сами по себе начинают закрываться. Эксперты подсказали, как взбодриться в конце рабочего дня и перестать думать о мягкой подушке и удобной горизонтальной позе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Выпейте чай с имбирем и лимоном, кофе со специями или черный чай с молоком и специями, либо просто пару стаканов прохладной воды.

В течение 10-15 минут постарайтесь быть максимально активными в физическом плане - пробегитесь, поприседайте, выполните какие-то известные вам упражнения и так далее.

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Умойтесь холодной водой и помойте руки до плеч. Мужчинам проще - они могут и вовсе намочить голову под краном с проточной водой и таким образом прийти в себя.

Съешьте банан или любой другойфрукт либо свежий овощ.

Выйдите на свежий воздух и 5 минут подышите, ведь ваша сонливость может быть продиктована кислородным голоданием.Пообщайтесь с кем-то из коллег на непринужденные темы, устройте небольшое состязание по тому, кто больше знает смешных анекдотов на определенную тему, так вы точно не уснете.

Сделайте самомассаж ног и рук, только ваши движения должны быть не плавными, а резкими и быстрыми. Возможно, замедленное кровообращение в конечностях задерживает питательные вещества, от чего и появляется жуткое желание лечь спать прямо сейчас.

Если ни один из представленных методов не работает, тогда вооружитесь всеми одновременно или пересмотрите свой режим дня, возможно, вы просто не высыпаетесь и потому ощущаете сонливость раньше, чем должны.
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 Теги: сон, работа, медики

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Сегодня, 20:23 » Автор: Едгар Букмирза
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