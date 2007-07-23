Раздел: Медицина
Как оказать первую помощь человеку при перепадах погоды
Температурные перепады – частая причина ухудшения самочувствия.
Для того чтобы капризы погоды не наносили серьезный ущерб здоровью, надо знать некоторые нюансы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В первую очередь при непогоде следует конструктивно реагировать на стрессовые ситуации, избегать недосыпов и кофеина в рационе.
Если стало плохо, то правила оказания первой помощи таковы:
*позвонить 103;
Это интересно: 5 сильнейших природных антибиотиков
*увести или унести в прохладное место;
*расстегнуть воротник, ослабить ремень;
*если человек без сознания, привести его в чувство. Помогут нашатырь, одеколон, пощечины и опрыскивания лица холодной водой;
*на затылок поместить бутылки с холодной водой или лед;
*выпить 20-30 капель с фенобарбиталом (корвалол, корвалтаб, барбовал, валекард);
*если появилась боль за грудиной либо в области сердца, то принять 250 мг ацетилсалициловой кислоты, а под язык – пол-таблетки нитроглицерина;
*напоить мятным чаем без сахара или прохладной водой;
Читайте также: Солнечные ожоги: как оказать первую помощь
*ноги опустить в таз с горячей водой либо подложить под них грелку (бутылку) с ней.
Для того чтобы капризы погоды не наносили серьезный ущерб здоровью, надо знать некоторые нюансы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В первую очередь при непогоде следует конструктивно реагировать на стрессовые ситуации, избегать недосыпов и кофеина в рационе.
Если стало плохо, то правила оказания первой помощи таковы:
*позвонить 103;
Это интересно: 5 сильнейших природных антибиотиков
*увести или унести в прохладное место;
*расстегнуть воротник, ослабить ремень;
*если человек без сознания, привести его в чувство. Помогут нашатырь, одеколон, пощечины и опрыскивания лица холодной водой;
*на затылок поместить бутылки с холодной водой или лед;
*выпить 20-30 капель с фенобарбиталом (корвалол, корвалтаб, барбовал, валекард);
*если появилась боль за грудиной либо в области сердца, то принять 250 мг ацетилсалициловой кислоты, а под язык – пол-таблетки нитроглицерина;
*напоить мятным чаем без сахара или прохладной водой;
Читайте также: Солнечные ожоги: как оказать первую помощь
*ноги опустить в таз с горячей водой либо подложить под них грелку (бутылку) с ней.
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