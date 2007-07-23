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Раздел: Медицина  
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Как оказать первую помощь человеку при перепадах погоды

Как оказать первую помощь человеку при перепадах погодыТемпературные перепады – частая причина ухудшения самочувствия.

Для того чтобы капризы погоды не наносили серьезный ущерб здоровью, надо знать некоторые нюансы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В первую очередь при непогоде следует конструктивно реагировать на стрессовые ситуации, избегать недосыпов и кофеина в рационе.

Если стало плохо, то правила оказания первой помощи таковы:

*позвонить 103;

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*увести или унести в прохладное место;

*расстегнуть воротник, ослабить ремень;

*если человек без сознания, привести его в чувство. Помогут нашатырь, одеколон, пощечины и опрыскивания лица холодной водой;
*на затылок поместить бутылки с холодной водой или лед;

*выпить 20-30 капель с фенобарбиталом (корвалол, корвалтаб, барбовал, валекард);

*если появилась боль за грудиной либо в области сердца, то принять 250 мг ацетилсалициловой кислоты, а под язык – пол-таблетки нитроглицерина;

*напоить мятным чаем без сахара или прохладной водой;

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*ноги опустить в таз с горячей водой либо подложить под них грелку (бутылку) с ней.
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 Теги: погода, первая помощь

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Сегодня, 17:27 » Автор: Татьяна Ларина
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