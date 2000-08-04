Раздел: Медицина
Медики назвали скрытые признаки рака яичников
У 60% больных врачи не могут обнаружить рак на ранних стадиях.
Как показывают масштабные опросы, порядка 80% женщин ничего не знают о нескольких ключевых проявлениях рака яичников. При этом последний включен в семерку наиболее распространенных видов онкологии. Ежегодно выявляют болезнь у 300 тысяч женщин, и почти 50% случаев оказываются смертельными.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.
Факт в том, что чем раньше болезнь обнаружена, тем выше вероятность ее излечить. Проблема же заключается в том, что рак яичников может развиваться почти незаметно, а спровоцированные им симптомы нередко списываются на другие, менее серьезные недуги. К тому же, многие женщины считают, что данная форма рака не наблюдается у молодых девушек, но все чаще возраст пациенток оказывается куда меньше 50 лет.
Не всегда обнаружить проблему удается даже гинекологам, поскольку женщины просто не описывают врачу испытываемые симптомы, не будучи знакомы с ними. Примерно у 60% больных врачи не могут обнаружить рак на ранних стадиях. К числу наиболее частых симптомов рака следует отнести таковые:
регулярное чувство вздутия живота;
боли в нижней части живота;
учащенные позывы к мочеиспусканию;
ощущение переполненности, потеря аппетита.
Имеются также второстепенные признаки:
повышенная утомляемость, постоянное чувство усталости;
беспричинная потеря веса;
запоры, диарея, изменение ритма дификации.
Читайте также: Медики назвали первые признаки рака кожи
Чаще всего данные симптомы должны взволновать женщин старше 50 лет, однако и дамы помоложе не застрахованы от рака яичников. Также не последнюю роль играет наследственность, в частности, когда кто-то из родственников сталкивался с такой же проблемой. Серьезно повышают риск рака яичников наличие лишнего веса, диабет и эндометриоз. В группе риска оказываются, кроме того, женщины-курильщики и те, кто регулярно используют пудру на основе талька.
Как показывают масштабные опросы, порядка 80% женщин ничего не знают о нескольких ключевых проявлениях рака яичников. При этом последний включен в семерку наиболее распространенных видов онкологии. Ежегодно выявляют болезнь у 300 тысяч женщин, и почти 50% случаев оказываются смертельными.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.
Факт в том, что чем раньше болезнь обнаружена, тем выше вероятность ее излечить. Проблема же заключается в том, что рак яичников может развиваться почти незаметно, а спровоцированные им симптомы нередко списываются на другие, менее серьезные недуги. К тому же, многие женщины считают, что данная форма рака не наблюдается у молодых девушек, но все чаще возраст пациенток оказывается куда меньше 50 лет.
Не всегда обнаружить проблему удается даже гинекологам, поскольку женщины просто не описывают врачу испытываемые симптомы, не будучи знакомы с ними. Примерно у 60% больных врачи не могут обнаружить рак на ранних стадиях. К числу наиболее частых симптомов рака следует отнести таковые:
регулярное чувство вздутия живота;
боли в нижней части живота;
учащенные позывы к мочеиспусканию;
ощущение переполненности, потеря аппетита.
Имеются также второстепенные признаки:
повышенная утомляемость, постоянное чувство усталости;
беспричинная потеря веса;
запоры, диарея, изменение ритма дификации.
Читайте также: Медики назвали первые признаки рака кожи
Чаще всего данные симптомы должны взволновать женщин старше 50 лет, однако и дамы помоложе не застрахованы от рака яичников. Также не последнюю роль играет наследственность, в частности, когда кто-то из родственников сталкивался с такой же проблемой. Серьезно повышают риск рака яичников наличие лишнего веса, диабет и эндометриоз. В группе риска оказываются, кроме того, женщины-курильщики и те, кто регулярно используют пудру на основе талька.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
586
0
Также советуем посмотреть
- В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
- Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
- В Сети высмеяли огромные очереди в России за едой
- Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
- Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд
- Полиция начала расследование из-за избиения девочки в Одессе
- Забавные кадры из жизни животных
- Боевики «Л/ДНР» готовят масштабную мобилизацию
- Улыбнитесь: подборка смешных смс-сообщений
- Вторые сутки тушат пожар на свалке в Полтавской области
- Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
- В Киеве проведут учения полиции по противодействию автоугонам
- Правдивые комиксы о нелегкой жизни мамочек
- В штабе ООС сообщили о задержании подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
Оставьте свой комментарий