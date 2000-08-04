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Медики назвали скрытые признаки рака яичников

Медики назвали скрытые признаки рака яичниковУ 60% больных врачи не могут обнаружить рак на ранних стадиях.

Как показывают масштабные опросы, порядка 80% женщин ничего не знают о нескольких ключевых проявлениях рака яичников. При этом последний включен в семерку наиболее распространенных видов онкологии. Ежегодно выявляют болезнь у 300 тысяч женщин, и почти 50% случаев оказываются смертельными.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на anews.com.

Факт в том, что чем раньше болезнь обнаружена, тем выше вероятность ее излечить. Проблема же заключается в том, что рак яичников может развиваться почти незаметно, а спровоцированные им симптомы нередко списываются на другие, менее серьезные недуги. К тому же, многие женщины считают, что данная форма рака не наблюдается у молодых девушек, но все чаще возраст пациенток оказывается куда меньше 50 лет.

Не всегда обнаружить проблему удается даже гинекологам, поскольку женщины просто не описывают врачу испытываемые симптомы, не будучи знакомы с ними. Примерно у 60% больных врачи не могут обнаружить рак на ранних стадиях. К числу наиболее частых симптомов рака следует отнести таковые:

регулярное чувство вздутия живота;

боли в нижней части живота;

учащенные позывы к мочеиспусканию;

ощущение переполненности, потеря аппетита.

Имеются также второстепенные признаки:

повышенная утомляемость, постоянное чувство усталости;

беспричинная потеря веса;

запоры, диарея, изменение ритма дификации.

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Чаще всего данные симптомы должны взволновать женщин старше 50 лет, однако и дамы помоложе не застрахованы от рака яичников. Также не последнюю роль играет наследственность, в частности, когда кто-то из родственников сталкивался с такой же проблемой. Серьезно повышают риск рака яичников наличие лишнего веса, диабет и эндометриоз. В группе риска оказываются, кроме того, женщины-курильщики и те, кто регулярно используют пудру на основе талька.
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Сегодня, 21:54 » Автор: Едгар Букмирза
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