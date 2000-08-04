Медики назвали скрытые признаки рака яичников

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Теперь вы будете знать, какие симптомы должны вас насторожить и предупредить об опасности заболевания раком.

Одна из неприятных особенностей заболевания заключается в том, что на протяжении долгого времени оно протекает без симптомов. Выраженная клиническая картина обычно появляется лишь после того, как новообразование достигает значительных размеров.