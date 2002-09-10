Раздел: Медицина
Медики рассказали, кому не стоит есть овсянку
Врач-диетолог объяснила, почему нельзя есть овсянку каждый день.
Несмотря на полезные свойства овсянки, врачи не советуют есть эту кашу каждый день.
У овсянки есть противопоказания, говорит врач-диетолог Натали Макиенко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Каждое утро есть овсянку действительно неполезно, но не из-за фитиновой кислоты - она содержится во всех крупах. У овсянки есть противопоказания. Например, она не рекомендуется тем, у кого непереносимость глютена, избыток слизи в организме (можно определить по налёту на языке, отёкам, частому насморку), пониженный холестерин.
Зимой овсянку в рационе стоит сократить даже здоровым людям.
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- Из плюсов овсянки - она нормализует работу кишечника, очищает, снижает холестерин, выводит токсины, стабилизирует уровень сахара. Но правильное питание - это разнообразное и сбалансированное питание, а не каждый день одно и то же, - добавила Макиенко.
Несмотря на полезные свойства овсянки, врачи не советуют есть эту кашу каждый день.
У овсянки есть противопоказания, говорит врач-диетолог Натали Макиенко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Каждое утро есть овсянку действительно неполезно, но не из-за фитиновой кислоты - она содержится во всех крупах. У овсянки есть противопоказания. Например, она не рекомендуется тем, у кого непереносимость глютена, избыток слизи в организме (можно определить по налёту на языке, отёкам, частому насморку), пониженный холестерин.
Зимой овсянку в рационе стоит сократить даже здоровым людям.
Читайте также: Медики рассказали, кому не стоит есть помидоры
- Из плюсов овсянки - она нормализует работу кишечника, очищает, снижает холестерин, выводит токсины, стабилизирует уровень сахара. Но правильное питание - это разнообразное и сбалансированное питание, а не каждый день одно и то же, - добавила Макиенко.
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