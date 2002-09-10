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Медики рассказали, кому не стоит есть овсянку

Медики рассказали, кому не стоит есть овсянкуВрач-диетолог объяснила, почему нельзя есть овсянку каждый день.

Несмотря на полезные свойства овсянки, врачи не советуют есть эту кашу каждый день.

У овсянки есть противопоказания, говорит врач-диетолог Натали Макиенко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Каждое утро есть овсянку действительно неполезно, но не из-за фитиновой кислоты - она содержится во всех крупах. У овсянки есть противопоказания. Например, она не рекомендуется тем, у кого непереносимость глютена, избыток слизи в организме (можно определить по налёту на языке, отёкам, частому насморку), пониженный холестерин.

Зимой овсянку в рационе стоит сократить даже здоровым людям.

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- Из плюсов овсянки - она нормализует работу кишечника, очищает, снижает холестерин, выводит токсины, стабилизирует уровень сахара. Но правильное питание - это разнообразное и сбалансированное питание, а не каждый день одно и то же, - добавила Макиенко.
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 Теги: овсянка, вред для здоровья

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Сегодня, 15:49 » Автор: Ирина Шевченко
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