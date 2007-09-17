Раздел: Медицина
Эти продукты способны испортить желудок
Сведите их употребление к минимуму.
Согласно утверждениям экспертов, однозначно вредным для желудка продуктам можно отнести, в первую очередь, газированные сладкие напитки. А также острые продукты, особенно маринованные с уксусом, обжаренные в масле до хрустящей корочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Что касается алкоголя, то хуже всего действуют на желудок пиво, шампанское (они также относятся к газированным напиткам), вина, особенно сухие, могут повредить при повышенной кислотности желудка.
В меньшей степени опасны крепкие алкогольные напитки, поскольку они обладают дубильными веществами. И в небольших количествах - 50-60 граммов - пищеварительной системе не повредят.
Язвенная болезнь или гастрит могут возникнуть от неправильного питания в том случае, если человек ест один или два раза в день с длительными перерывами, употребляет большое количество кофе или крепкого чая. Также не надо забывать, что язва - очень стрессозависимое заболевание.
Читайте также: Частое употребление этих продуктов вредит зубам
Но также часто причиной повреждения стенок желудка и развития воспалительных процессов является хеликобактер пилори - бактерия, живущая на слизистых оболочках. Так что нередко для лечения язвенной болезни требуется не только коррекция питания, но и антибактериальная терапия.
Согласно утверждениям экспертов, однозначно вредным для желудка продуктам можно отнести, в первую очередь, газированные сладкие напитки. А также острые продукты, особенно маринованные с уксусом, обжаренные в масле до хрустящей корочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.
Что касается алкоголя, то хуже всего действуют на желудок пиво, шампанское (они также относятся к газированным напиткам), вина, особенно сухие, могут повредить при повышенной кислотности желудка.
В меньшей степени опасны крепкие алкогольные напитки, поскольку они обладают дубильными веществами. И в небольших количествах - 50-60 граммов - пищеварительной системе не повредят.
Язвенная болезнь или гастрит могут возникнуть от неправильного питания в том случае, если человек ест один или два раза в день с длительными перерывами, употребляет большое количество кофе или крепкого чая. Также не надо забывать, что язва - очень стрессозависимое заболевание.
Читайте также: Частое употребление этих продуктов вредит зубам
Но также часто причиной повреждения стенок желудка и развития воспалительных процессов является хеликобактер пилори - бактерия, живущая на слизистых оболочках. Так что нередко для лечения язвенной болезни требуется не только коррекция питания, но и антибактериальная терапия.
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