Раздел: Медицина
Врач назвала основные причины тошноты
Часто сопровождается важной патологией.
Не всегда желудочно-кишечные заболевания являются причиной тошноты, несмотря на непосредственное участие желудка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кристина Квит рассказала об основных причинах тошноты.
Тошнота может возникать из-за:
• болезни и патологии головного мозга;
• заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);
• эндокринных нарушений – предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз;
• изменения в сердечно-сосудистой системе колебания артериального давления, артериальная гипертензия;
• физиологические процессы – беременность;
• прием определенных лекарственных препаратов (средства, применяемые в химиотерапии);
• пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции, вирусные заболевания и состояния, сопровождающиеся сильной интоксикацией (грипп, острые вирусные заболевания), гипертермия (высокая температура);
• аллергические состояния;
• заболевания желудка – гастрит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки), дуоденогастральный рефлюкс (заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок), несвоевременная работа желчевыводящих путей и желчного пузыря (частый выброс желчи или слишком медленный), желчнокаменная болезнь, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), гельминтоз, кишечные инфекции, пищевые отравления, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброса содержимого желудка в пищевод).
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Тошнота часто сопровождается важной патологией как функциональная диспепсия.
Тошнота возникает из-за желания организма избавиться от чего-то, что является для него агрессивным, к примеру, при дуоденогастральном рефлюксе в желудок попадает желчь, а она является агрессором именно для него, следовательно, ее попадание не предусмотрено физиологически.
Не всегда желудочно-кишечные заболевания являются причиной тошноты, несмотря на непосредственное участие желудка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кристина Квит рассказала об основных причинах тошноты.
Тошнота может возникать из-за:
• болезни и патологии головного мозга;
• заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);
• эндокринных нарушений – предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз;
• изменения в сердечно-сосудистой системе колебания артериального давления, артериальная гипертензия;
• физиологические процессы – беременность;
• прием определенных лекарственных препаратов (средства, применяемые в химиотерапии);
• пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции, вирусные заболевания и состояния, сопровождающиеся сильной интоксикацией (грипп, острые вирусные заболевания), гипертермия (высокая температура);
• аллергические состояния;
• заболевания желудка – гастрит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки), дуоденогастральный рефлюкс (заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок), несвоевременная работа желчевыводящих путей и желчного пузыря (частый выброс желчи или слишком медленный), желчнокаменная болезнь, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), гельминтоз, кишечные инфекции, пищевые отравления, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброса содержимого желудка в пищевод).
Читайте также: Офтальмологи назвали основные причины возникновения конъюнктивита
Тошнота часто сопровождается важной патологией как функциональная диспепсия.
Тошнота возникает из-за желания организма избавиться от чего-то, что является для него агрессивным, к примеру, при дуоденогастральном рефлюксе в желудок попадает желчь, а она является агрессором именно для него, следовательно, ее попадание не предусмотрено физиологически.
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