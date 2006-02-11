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Раздел: Медицина  
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Врач назвала основные причины тошноты

Врач назвала основные причины тошнотыЧасто сопровождается важной патологией.

Не всегда желудочно-кишечные заболевания являются причиной тошноты, несмотря на непосредственное участие желудка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Кристина Квит рассказала об основных причинах тошноты.

Тошнота может возникать из-за:

• болезни и патологии головного мозга;
• заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);
• эндокринных нарушений – предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз;
• изменения в сердечно-сосудистой системе колебания артериального давления, артериальная гипертензия;
• физиологические процессы – беременность;
• прием определенных лекарственных препаратов (средства, применяемые в химиотерапии);
• пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции, вирусные заболевания и состояния, сопровождающиеся сильной интоксикацией (грипп, острые вирусные заболевания), гипертермия (высокая температура);
• аллергические состояния;
• заболевания желудка – гастрит, гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки), дуоденогастральный рефлюкс (заброса содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок), несвоевременная работа желчевыводящих путей и желчного пузыря (частый выброс желчи или слишком медленный), желчнокаменная болезнь, панкреатит (воспаление поджелудочной железы), гельминтоз, кишечные инфекции, пищевые отравления, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (заброса содержимого желудка в пищевод).

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Тошнота часто сопровождается важной патологией как функциональная диспепсия.

Тошнота возникает из-за желания организма избавиться от чего-то, что является для него агрессивным, к примеру, при дуоденогастральном рефлюксе в желудок попадает желчь, а она является агрессором именно для него, следовательно, ее попадание не предусмотрено физиологически.


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 Теги: Врач, тошнота

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