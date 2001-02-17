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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, почему диетическая газировка опасна для жизни

Врачи рассказали, почему диетическая газировка опасна для жизниНазвана смертельная доза.

Употребление даже двух банок в день может увеличить риск преждевременной смерти. Такой вывод сделала Американская ассоциация сердца и инсультов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Если каждый день пить такие напитки, риск инсульта и сердечных заболеваний увеличится на треть. Особенно это важно для людей с ожирением. У тех, кто употребляет диетическую газировку, риск преждевременной смерти увеличивается на 16%.

В исследовании приняли участие более 80 000 женщин, которые увлекались опасными напитками на протяжении 12 лет. Многие из них начали пить диетические напитки из-за того, что хотели похудеть, но это не помогло. Вместо этого у них развилась стенокардия и начались проблемы с сосудами.

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Дело в том, что в диетическую газировку добавляют искусственный подсластитель аспартам (Е951). Он не исследован до конца, но некоторые эксперты уверены, что, когда он попадает в организм, превращается в метанол. Пока что не было проведено ни одного эксперимента, который бы это доказал.
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 Теги: газировка, диетическая газировка, вред, опасность

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Сегодня, 16:08 » Автор: Алена Шимко
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