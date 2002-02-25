Раздел: Медицина
Врачи объяснили, зачем нужно обедать на работе
Обед во время законного перерыва не стоит менять на другие дела.
Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и снижением внимательности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.
Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.
Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает «отдыхать» в соцсетях, так и не восстанавливают силы.
Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.
Читайте также: Ученые рассказали, какие овощи продлевают жизнь
«Обеденный перерыв - одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. То есть если мы в 8:00 даже съедаем долгие углеводы, которые усваиваются 4–6 часов, в 14:00 энергии у нас уже нет. Поэтому необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин», – говорит врач-эндокринолог Вадим Крылов.
Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и снижением внимательности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.
Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.
Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает «отдыхать» в соцсетях, так и не восстанавливают силы.
Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.
Читайте также: Ученые рассказали, какие овощи продлевают жизнь
«Обеденный перерыв - одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. То есть если мы в 8:00 даже съедаем долгие углеводы, которые усваиваются 4–6 часов, в 14:00 энергии у нас уже нет. Поэтому необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин», – говорит врач-эндокринолог Вадим Крылов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
592
0
Оставьте свой комментарий