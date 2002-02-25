Врачи объяснили, зачем нужно обедать на работе

Обед во время законного перерыва не стоит менять на другие дела.



Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и снижением внимательности, сообщает



Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.



Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.



Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает «отдыхать» в соцсетях, так и не восстанавливают силы.



Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.



Читайте также: Ученые рассказали, какие овощи продлевают жизнь



«Обеденный перерыв - одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. То есть если мы в 8:00 даже съедаем долгие углеводы, которые усваиваются 4–6 часов, в 14:00 энергии у нас уже нет. Поэтому необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин», – говорит врач-эндокринолог Вадим Крылов.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и снижением внимательности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает «отдыхать» в соцсетях, так и не восстанавливают силы.Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.«Обеденный перерыв - одно из составляющих здорового питания. Завтрак тоже немаловажен, он позволяет нам сохранить энергию до обеда. То есть если мы в 8:00 даже съедаем долгие углеводы, которые усваиваются 4–6 часов, в 14:00 энергии у нас уже нет. Поэтому необходимо иметь полноценный обед, чтобы также не переедать на ужин», – говорит врач-эндокринолог Вадим Крылов.





Загрузка...