Раздел: Медицина
Медики рассказали, как подготовить организм к наступлению весны
Первое солнышко радует, однако наш организм может быть не готов к весеннему теплу.
После зимы иммунитет ослаблен, а организм находится в спячке. Чтобы без стресса разбудить его и набраться сил и энергии, лучше воспользоваться несколькими хитростями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Спорт
Похудеть к весне - не единственный повод купить абонемент в фитнес-клуб. Во время занятий спортом в организме вырабатываются гормоны счастья - эндорфины. Именно они помогают справиться со стрессом и предотвратить хандру, которая многих настигает ранней весной. Кроме того, занятия спортом улучшают метаболизм.
Вода с лимоном
В некоторых аспектах польза лимонной воды действительно сильно преувеличена. К сожалению, без соблюдения диеты она не поможет сбросить 5 кг за неделю и не исцелит от болезней желудка. Но добавить воду с лимоном в свой рацион все же стоит.
После всех перенесенных в холодное время года простуд и недостатка витаминов такой напиток ускорит очистку внутренних систем организма и предоставит антиоксидантный эффект. Также лимонная вода стабилизирует кислотно-щелочной баланс, улучшает работу пищеварительной системы и печени.
Впрочем, о достаточном употреблении простой питьевой воды тоже лучше не забывать.
Ежедневный уход
Весной увлажняющие средства по уходу за кожей не теряют своей актуальности. Вот только слишком плотные продукты лучше заменить легкой сывороткой. Ее текстура предотвратит закупоривание пор, которое возможно в условиях повышения температуры за окном. К сыворотке можно добавить крем с защитой от солнца (минимум - SPF 15).
Также советуем посетить процедуру чистки лица у косметолога или хотя бы приобрести скраб. За зиму кожа накапливает разрушенные клетки и токсины, избавиться от которых помогут правильные средства по уходу.
Рацион
С наступлением теплого времени года в вашем меню должна появиться зелень. Брюссельская капуста и шпинат - самые доступные суперфуды, которые обеспечивают витаминную подзарядку.
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Добавляйте в салат нежирное мясо птицы, лосось и авокадо. Также полезно налегать на богатые полезными веществами спаржу, горох, редис и зеленый лук.
После зимы иммунитет ослаблен, а организм находится в спячке. Чтобы без стресса разбудить его и набраться сил и энергии, лучше воспользоваться несколькими хитростями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Спорт
Похудеть к весне - не единственный повод купить абонемент в фитнес-клуб. Во время занятий спортом в организме вырабатываются гормоны счастья - эндорфины. Именно они помогают справиться со стрессом и предотвратить хандру, которая многих настигает ранней весной. Кроме того, занятия спортом улучшают метаболизм.
Вода с лимоном
В некоторых аспектах польза лимонной воды действительно сильно преувеличена. К сожалению, без соблюдения диеты она не поможет сбросить 5 кг за неделю и не исцелит от болезней желудка. Но добавить воду с лимоном в свой рацион все же стоит.
После всех перенесенных в холодное время года простуд и недостатка витаминов такой напиток ускорит очистку внутренних систем организма и предоставит антиоксидантный эффект. Также лимонная вода стабилизирует кислотно-щелочной баланс, улучшает работу пищеварительной системы и печени.
Впрочем, о достаточном употреблении простой питьевой воды тоже лучше не забывать.
Ежедневный уход
Весной увлажняющие средства по уходу за кожей не теряют своей актуальности. Вот только слишком плотные продукты лучше заменить легкой сывороткой. Ее текстура предотвратит закупоривание пор, которое возможно в условиях повышения температуры за окном. К сыворотке можно добавить крем с защитой от солнца (минимум - SPF 15).
Также советуем посетить процедуру чистки лица у косметолога или хотя бы приобрести скраб. За зиму кожа накапливает разрушенные клетки и токсины, избавиться от которых помогут правильные средства по уходу.
Рацион
С наступлением теплого времени года в вашем меню должна появиться зелень. Брюссельская капуста и шпинат - самые доступные суперфуды, которые обеспечивают витаминную подзарядку.
Читайте также: Врачи объяснили, зачем нужно обедать на работе
Добавляйте в салат нежирное мясо птицы, лосось и авокадо. Также полезно налегать на богатые полезными веществами спаржу, горох, редис и зеленый лук.
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