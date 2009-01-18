Раздел: Мир
США: в школе произошла стрельба
Без пострадавших не обошлось.
В Техасе на территории итальянской школы прозвучали выстрелы, в результате инцидента получила ранение школьница. В ходе спецоперации полиция задержала стрелка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В американском штате Техас произошла стрельба в школе, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает в понедельник, 22 января.
Согласно сообщению, выстрелы прогремели в итальянской средней школе в округе Эллис. В результате инцидента пострадала ученица школы. Во время спецоперации силовики заблокировали здание школы, а учеников взяли под охрану.
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В результате стрелка удалось задержать, но деталей происшествия в полиции не раскрывают.
В Техасе на территории итальянской школы прозвучали выстрелы, в результате инцидента получила ранение школьница. В ходе спецоперации полиция задержала стрелка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В американском штате Техас произошла стрельба в школе, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщает в понедельник, 22 января.
Согласно сообщению, выстрелы прогремели в итальянской средней школе в округе Эллис. В результате инцидента пострадала ученица школы. Во время спецоперации силовики заблокировали здание школы, а учеников взяли под охрану.
Читайте также: В Великобритании сыграли необычную свадьбу
В результате стрелка удалось задержать, но деталей происшествия в полиции не раскрывают.
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