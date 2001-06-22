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Раздел: Мир  
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В Нидерландах ввели частичный запрет на паранджу

В Нидерландах ввели частичный запрет на паранджуПалата представителей Нидерландов одобрила законопроект еще в 2016 году.

Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон о запрете жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие скрывающие лица предметы в общественных местах, таких как школы, больницы и правительственные учреждения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Так, нижняя палата (Палата представителей) одобрила законопроект еще в 2016 году после того, как попытки ввести полный запрет на паранджу и другую одежду, скрывающую лицо, потерпели неудачу.

Напомним, ранее правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.

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За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек.
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 Теги: Нидерланды, паранджа, запрет

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Сегодня, 17:13 » Автор: Алена Шимко
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