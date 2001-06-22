Раздел: Мир
В Нидерландах ввели частичный запрет на паранджу
Палата представителей Нидерландов одобрила законопроект еще в 2016 году.
Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон о запрете жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие скрывающие лица предметы в общественных местах, таких как школы, больницы и правительственные учреждения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, нижняя палата (Палата представителей) одобрила законопроект еще в 2016 году после того, как попытки ввести полный запрет на паранджу и другую одежду, скрывающую лицо, потерпели неудачу.
Напомним, ранее правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.
Читайте также: Австрийские власти запретили носить паранджу в общественных местах
За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек.
Верхняя палата парламента Нидерландов (сенат) приняла закон о запрете жителям страны и мигрантам носить паранджу и другие скрывающие лица предметы в общественных местах, таких как школы, больницы и правительственные учреждения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Так, нижняя палата (Палата представителей) одобрила законопроект еще в 2016 году после того, как попытки ввести полный запрет на паранджу и другую одежду, скрывающую лицо, потерпели неудачу.
Напомним, ранее правительство Дании запретило носить в общественных местах одежду, которая закрывает лицо, в частности никаб и паранджу.
Читайте также: Австрийские власти запретили носить паранджу в общественных местах
За соответствующий законопроект проголосовали 75 человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Также советуем посмотреть
- Устал: четырежды избранный мэром пес выходит на пенсию
- Бюджетні «дірки» таки є
- «Бензиносодержащий продукт»: в Сети смеются над качеством топлива в Крыму
- Не «потоки», а деньги для госбюджета
- ФИФА: главное, не кричать глупостей на стадионах
- Прикол дня: девушки помогли испуганному аллигатору перейти дорогу
- В «ЛНР» вдруг решили вновь считать себя Украиной
- В Украину не пустили российского телеведущего
- Хочу сказать о Сенцове
- На Херсонщине заключенные сбежали из СИЗО
- Россиянка попала в Google Maps, оттаскав соперницу за волосы
- Навіщо Таруті виступати проти «третього сектора»
- Самые смешные курьезы ЧМ-2018
- Нафтогаз решил шантажировать Евросоюз
- Нельзя оправдывать преступный режим
- Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею
- «Русский мир» в Крыму показали одним красноречивым снимком
- В ОБСЕ рассказали о ранении жительниц Ясиноватой и Докучаевска
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
- В США сейчас большой скандал
- Меган Маркл отдыхает: британка насмешила мир бюджетной «шляпкой»
- Торговая война между Китаем и США: будет ли кризис
- Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
Оставьте свой комментарий