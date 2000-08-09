Раздел: Мир
В Германии задержан российский олигарх
Марковкин был задержан по запросу российских следователей.
Генеральный директор российской компании «Экспресс» Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у нижеродских дольщиков, задержан в немецком городе Зефтенберг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
В СК России отметили, что в данный момент решается вопрос о его экстрадиции.
Как рассказали «Интерфаксу» в региональном управлении Следственного комитета по Нижегородской области, следствие полагает, что с 2015 по 2017 год Марковкин строил многоквартирный дом в Великом Новгороде на средства дольщиков. Когда он получил от них более 60 млн руб., принадлежащие ему компании распорядились этими средствами по своему усмотрению, и строительство дома не закончили.
Читайте также: Известный российский олигарх остался без британской визы
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Марковкин скрылся, он был объявлен в международный розыск. Ему было заочно предъявлено обвинение.
Генеральный директор российской компании «Экспресс» Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у нижеродских дольщиков, задержан в немецком городе Зефтенберг.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
В СК России отметили, что в данный момент решается вопрос о его экстрадиции.
Как рассказали «Интерфаксу» в региональном управлении Следственного комитета по Нижегородской области, следствие полагает, что с 2015 по 2017 год Марковкин строил многоквартирный дом в Великом Новгороде на средства дольщиков. Когда он получил от них более 60 млн руб., принадлежащие ему компании распорядились этими средствами по своему усмотрению, и строительство дома не закончили.
Читайте также: Известный российский олигарх остался без британской визы
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Марковкин скрылся, он был объявлен в международный розыск. Ему было заочно предъявлено обвинение.
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