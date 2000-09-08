В Финляндии загорелся свечной завод

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Из-за сильного лесного пожара в Южной Калифорнии тысячи людей были эвакуированы. Множество жилых домов находятся под угрозой. Пожар повредил больше десятка жилых зданий, складов и около пяти офисных помещений. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало. Движение у Тихоокеанского побережья, где бушует пожар, было