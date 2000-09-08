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Раздел: Мир  
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В Финляндии загорелся свечной завод

В Финляндии загорелся свечной заводЖертв и пострадавших в результате пожара нет.

В городе Сало на юге Финляндии произошел пожар на свечной заводе, из-за распространения токсичного дыма началась эвакуация жителей

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

На фабрике по производству свечей горит 200 тонн парафина на площади 10000 кв. метров. К тушению пожара привлечены 30 пожарных расчетов.

"Мы стараемся не допустить распространения огня в сторону хранилища. Оно, конечно, заполненное, потому что скоро Рождество. Для тушения парафина можно использовать воду. Единственный способ - это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории", - рассказал представитель пожарных Мика Контио.

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Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Жителей близлежащих домов эвакуировали, а тем, кто живет далеко от фабрики, рекомендуется не выходить на улицу.
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Сегодня, 11:52 » Автор: Ирина Шевченко
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