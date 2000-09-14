Раздел: Мир
В Австралии задержали подростка, подкладывающего иголки в клубнику
Нарушителю грозит до 10 лет тюрьмы.
Полиция Австралии арестовала подростка, который признался в том, что подкладывал иголки в клубнику. Ягоды с металлическими иголками, продававшиеся в местных магазинах, спровоцировали панику по всей стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BBC.
Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит сообщил, что арестованный парень, скорее всего, подкладывал иголки в клубнику ради забавы.
"Мы нашли юношу, который признался в нескольких шалостях, в том числе и в том, что подкладывал иголки в клубнику; им будут заниматься службы по работе с молодежью", - сказал Смит.
Первые иглы в клубнике нашли в штате Квинсленд. Впоследствии ягоды с иголками стали попадаться и жителям других штатов. Покупатели также сообщали об острых металлических предметах в бананах и яблоках.
Точное количество пострадавших от игл в клубнике пока неизвестно, власти сообщают о как минимум сотне жалоб. Эти случаи быстро спровоцировали панику как среди покупателей, так и среди производителей фруктов.
Власти Квинсленда сообщили, что некоторые торговые партнеры из России и Великобритании уже заблокировали импорт клубники из Австралии, а соседняя Новая Зеландия объявила, что планирует изъять всю австралийскую клубнику из своих супермаркетов.
Сообщают, что некоторые производители были вынуждены уничтожить весь урожай ягод после сообщений об иголках.
Власти Австралии срочно ввели дополнительные меры по контролю за экспортом клубники: теперь экспортеры, в частности, должны пропускать весь свой товар через металлодетекторы.
Многие австралийские политики и пользователи соцсетей активно выступили в защиту фруктовой индустрии страны. Они призывают покупателей поддержать фермеров и не отказываться от покупки фруктов, но обязательно разрезать их пополам перед тем, как съесть.
К акции с хэштегом #SmashAStrawb присоединился также премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн.
"Жители Западной Австралии, поддержите национальную индустрию. Разрежьте ее (клубнику) пополам и ешьте, чтобы помочь нашим фермерам", - написал он в своем Twitter.
В интернете также появились сотни рецептов джемов, пирогов и других блюд из клубники. "Режьте ее (клубнику), но не отказывайтесь от нее", - пишет в своих аккаунтах Национальная партия Австралии.
В среду премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что власти хотят ужесточить наказание за порчу фруктов. Сейчас максимальный тюремный срок за такое преступление составляет 10 лет, однако теперь его предложили увеличить до 15 лет.
Новые меры, которые парламент рассмотрит уже на этой неделе, также направлены против тех, кто устраивает розыгрыши и шалости, угрожающие жизни и здоровью людей.
"Это не шутка, это не смешно. Вы подвергаете опасности жизнь трудолюбивых австралийцев, вы пугаете детей. Ты трус и жалкий червяк, и если ты делаешь такие вещи в этой стране, то мы за тобой придем", - заявил Моррисон, обращаясь к виновникам таких преступлений.
Читайте также: Министерство обороны США назвало главные угрозы кибербезопасности
Ранее три австралийских штата объявили о награде в 100 тыс. австралийских долларов (71 700 долларов США) за информацию, которая может помочь в расследовании этого преступления.
Полиция Австралии арестовала подростка, который признался в том, что подкладывал иголки в клубнику. Ягоды с металлическими иголками, продававшиеся в местных магазинах, спровоцировали панику по всей стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BBC.
Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит сообщил, что арестованный парень, скорее всего, подкладывал иголки в клубнику ради забавы.
"Мы нашли юношу, который признался в нескольких шалостях, в том числе и в том, что подкладывал иголки в клубнику; им будут заниматься службы по работе с молодежью", - сказал Смит.
Первые иглы в клубнике нашли в штате Квинсленд. Впоследствии ягоды с иголками стали попадаться и жителям других штатов. Покупатели также сообщали об острых металлических предметах в бананах и яблоках.
Точное количество пострадавших от игл в клубнике пока неизвестно, власти сообщают о как минимум сотне жалоб. Эти случаи быстро спровоцировали панику как среди покупателей, так и среди производителей фруктов.
Власти Квинсленда сообщили, что некоторые торговые партнеры из России и Великобритании уже заблокировали импорт клубники из Австралии, а соседняя Новая Зеландия объявила, что планирует изъять всю австралийскую клубнику из своих супермаркетов.
Сообщают, что некоторые производители были вынуждены уничтожить весь урожай ягод после сообщений об иголках.
Власти Австралии срочно ввели дополнительные меры по контролю за экспортом клубники: теперь экспортеры, в частности, должны пропускать весь свой товар через металлодетекторы.
Многие австралийские политики и пользователи соцсетей активно выступили в защиту фруктовой индустрии страны. Они призывают покупателей поддержать фермеров и не отказываться от покупки фруктов, но обязательно разрезать их пополам перед тем, как съесть.
К акции с хэштегом #SmashAStrawb присоединился также премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн.
"Жители Западной Австралии, поддержите национальную индустрию. Разрежьте ее (клубнику) пополам и ешьте, чтобы помочь нашим фермерам", - написал он в своем Twitter.
В интернете также появились сотни рецептов джемов, пирогов и других блюд из клубники. "Режьте ее (клубнику), но не отказывайтесь от нее", - пишет в своих аккаунтах Национальная партия Австралии.
В среду премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что власти хотят ужесточить наказание за порчу фруктов. Сейчас максимальный тюремный срок за такое преступление составляет 10 лет, однако теперь его предложили увеличить до 15 лет.
Новые меры, которые парламент рассмотрит уже на этой неделе, также направлены против тех, кто устраивает розыгрыши и шалости, угрожающие жизни и здоровью людей.
"Это не шутка, это не смешно. Вы подвергаете опасности жизнь трудолюбивых австралийцев, вы пугаете детей. Ты трус и жалкий червяк, и если ты делаешь такие вещи в этой стране, то мы за тобой придем", - заявил Моррисон, обращаясь к виновникам таких преступлений.
Читайте также: Министерство обороны США назвало главные угрозы кибербезопасности
Ранее три австралийских штата объявили о награде в 100 тыс. австралийских долларов (71 700 долларов США) за информацию, которая может помочь в расследовании этого преступления.
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