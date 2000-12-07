Раздел: Мир
В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню
Главная достопримечательность Парижа будет закрыта для посещения 8 декабря из-за протестов "желтых жилетов".
В Париже закроют для посетителей Эйфелеву башню в связи с массовыми беспорядками и акциями протестов "желтых жилетов", начавшимися из-за повышения цен на бензин, сообщают французские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главная достопримечательность столицы Франции будет закрыта 8 декабря из-за акций протестов.
Ранее стало известно, что вопреки уступкам властей, в Париже пройдет новая волна протестов.
Читайте также: В Париже вновь закрыли Эйфелеву башню
Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.
В Париже закроют для посетителей Эйфелеву башню в связи с массовыми беспорядками и акциями протестов "желтых жилетов", начавшимися из-за повышения цен на бензин, сообщают французские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главная достопримечательность столицы Франции будет закрыта 8 декабря из-за акций протестов.
Ранее стало известно, что вопреки уступкам властей, в Париже пройдет новая волна протестов.
Читайте также: В Париже вновь закрыли Эйфелеву башню
Напомним, во Франции несколько недель проходили массовые протесты "желтых жилетов" – крупнейшие беспорядки за последние десять лет. Участники протестов требовали снижения цен на топливо. В результате власти Франции отложили на шесть месяцев повышение сборов на бензин и дизельное топливо.
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