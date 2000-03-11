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Раздел: Невероятное  
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Ученые дали неутешительный прогоноз Гренландскому ледяному щиту

Ученые дали неутешительный прогоноз Гренландскому ледяному щитуГренландский ледяной щит может растаять и исчезнуть к середине века

Международная группа ученых во главе с профессором из Кембриджского университета уверена в исчезновении гренландского ледяного щита в текущем столетии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru

К такому выводу специалисты пришли после ряда исследований, при этом о постепенном процессе таяния было известно уже довольно давно.

По расчетам ученых, в настоящее время ледник лишается приблизительно миллиарда тонн воды в день, тем самым провоцируя увеличение уровня Мирового океана ежегодно на один миллиметр.

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Таяние происходит в результате попадания внутрь ледяного шара относительно теплой воды, которую приносят с собой озера, сливающиеся на поверхности гренландского щита. Эти воды, приносящие с собой тепло, приводят к ускорению исчезновения щита в среднем на 400%.
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 Теги: ледяной щит, Гренландия

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Сегодня, 14:11 » Автор: Татьяна Ларина
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