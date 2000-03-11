Раздел: Невероятное
Ученые дали неутешительный прогоноз Гренландскому ледяному щиту
Гренландский ледяной щит может растаять и исчезнуть к середине века
Международная группа ученых во главе с профессором из Кембриджского университета уверена в исчезновении гренландского ледяного щита в текущем столетии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
К такому выводу специалисты пришли после ряда исследований, при этом о постепенном процессе таяния было известно уже довольно давно.
По расчетам ученых, в настоящее время ледник лишается приблизительно миллиарда тонн воды в день, тем самым провоцируя увеличение уровня Мирового океана ежегодно на один миллиметр.
Читайте также: Ученые: В Арктике увеличился ледяной покров
Таяние происходит в результате попадания внутрь ледяного шара относительно теплой воды, которую приносят с собой озера, сливающиеся на поверхности гренландского щита. Эти воды, приносящие с собой тепло, приводят к ускорению исчезновения щита в среднем на 400%.
Международная группа ученых во главе с профессором из Кембриджского университета уверена в исчезновении гренландского ледяного щита в текущем столетии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Grifonsoft.ru
К такому выводу специалисты пришли после ряда исследований, при этом о постепенном процессе таяния было известно уже довольно давно.
По расчетам ученых, в настоящее время ледник лишается приблизительно миллиарда тонн воды в день, тем самым провоцируя увеличение уровня Мирового океана ежегодно на один миллиметр.
Читайте также: Ученые: В Арктике увеличился ледяной покров
Таяние происходит в результате попадания внутрь ледяного шара относительно теплой воды, которую приносят с собой озера, сливающиеся на поверхности гренландского щита. Эти воды, приносящие с собой тепло, приводят к ускорению исчезновения щита в среднем на 400%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
267
0
Оставьте свой комментарий