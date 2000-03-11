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NASA создает продвинутых роботов-механиков

NASA создает продвинутых роботов-механиковУченые NASA вдохновились "Звездными войнами" при создании ремонтных роботов

Космическое агентство NASA готовит роботов для колонизации Марса, но вместе с тем оно работает над созданием продвинутых механиков, которые бы чинили станции и корабли прямо в космосе. По словам специалистов, "Звездные Войны" — это отличный источник для вдохновения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Инженеры уже создали R2-D2, который, правда, не способен выполнить все функции, показанные в фильме. Теперь перед ними стоит более сложная задача – соорудить роботов, которые бы обладали тем же функионалом. Крис Вердейен, инженер Космического центра имени Линдона Джонсона, рассказал о разработках:

"Звездные Войны" — это известный культурный феномен. Покажите кому-нибудь R2-D2, и в его глазах тут же вспыхнет огонёк. Фильм – это фантастика, его авторы никогда не думали, как машины должны работать с точки зрения физики, но использовать их как средство общения с аудиторией – это замечательно. Конечно, я с удовольствием представляю, как робот ползет по обшивке станции и латает пробоины. [Но мне было бы достаточно,] если бы робот мог просто "воткнуть палец" там, где образовалась пробоина, чтобы в дальнейшем ее заделал астронавт".

В "Звездных Войнах" дроиды похожи на швейцарские ножи – они умеют все и сразу. Инженеры планируют прийти к подобному образу в будущем, поэтому сейчас прототипы учатся использовать дрели, хирургическое оборудование и другие приборы. Однако из-за того, что большинство инструментов создается с прицелом на человека, роботы-помощники тоже будут напоминать людей. Вердейен говорит, что он стремится придать роботам антропоморфный вид, так как это позволит легко применять инструменты, которыми уже пользуются астронавты. Поэтому будущие механики будут напоминать скорее C-3PO, чем R2-D2. Вердейен добавил:

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"Все думают, что дроиды, которых мы видим в фильмах появятся еще очень нескоро, и это так. Но они уже гораздо ближе, чем 10 лет назад".

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 Теги: NASA, роботы

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Сегодня, 17:11 » Автор: Татьяна Ларина
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