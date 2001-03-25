» » Обнаружены факты существования неизвестной цивилизации в Южной Америке
Раздел: Невероятное  
0

Обнаружены факты существования неизвестной цивилизации в Южной Америке

Обнаружены факты существования неизвестной цивилизации в Южной АмерикеДревние люди поселились на почти 1800 километрах тропического леса.

Когда-то леса в южной части реки Амазонка считали безлюдными до появления мореплавателя Христофора Колумба. Однако это мнение опровергли ученые, которые нашли доказательства существования еще одной древней цивилизации.

Поселение насчитывало от 500 тысяч до миллиона человек, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Древние люди поселились на почти 1800 километрах тропического леса. Благодаря спутниковым снимкам ученые обнаружили 81 археологический объект. Однако на месте экспедиции ученые нашли 104 земельные структуры, что имели форму геоглифов. Диаметр образований составлял от 30 до 400 метров. Поэтому археологи установили, что невероятная находка – это своеобразные насыпи, соединенные между собой специальными проходами.

Такие укрепленные деревни ученые датировали 1250–1500 годами нашей эры. Во время археологических раскопок ученые нашли керамику, полированные каменные топоры, остатки удобрений и бытовых отходов.

Существует общее представление, что Амазонка – это местность, где жили рассеянные кочевые племена. Это не так. Мы обнаружили, что некоторые популяции, что жили неподалеку крупных рек, были значительно больше, чем считалось ранее. Эти люди повлияли на окружающую среду, которое мы имеем сегодня, – рассказал археолог Йонас Гресогрио де Соуза.

Читайте также: Искусственный метеоритный дождь запустят над Японией

Ученые предполагают, что древние люди в Южной Америке имели около 1500 землянок. Пока же исследования продолжаются. Возглавили экспедицию ученые из Университета Эксетер, что в Великобритании.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: цивилизация, Южная Америка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:08 » Автор: Богдан Процив
     137
     0

Похожие новости по теме

Ученые обнаружили в Антарктиде остатки древней цивилизации Ученые обнаружили в Антарктиде остатки древней цивилизации

Данные объекты могут быть свидетельством существования древней цивилизации.

Археологи нашли доказательства каннибализма в древности Археологи нашли доказательства каннибализма в древности

Остатки человека нашли в пещере Гофа в Великобритании.

Археологи нашли древние монеты в магазине в Помпеи Археологи нашли древние монеты в магазине в Помпеи

Археологи обнаружили в Помпеи древний магазин.

Обнаружены следы загадочной цивилизации Обнаружены следы загадочной цивилизации

Археологи нашли следы неизвестной цивилизации.

Археологи нашли следы неизвестной цивилизации Археологи нашли следы неизвестной цивилизации

Американские ученые, представляющие Университет штата Флорида, нашли следы уникальной ранее неизвестной науке цивилизации.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх