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Климат может радикально измениться: ученые предупредили о грядущих проблемах Украины

Климат может радикально измениться: ученые предупредили о грядущих проблемах Украины

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