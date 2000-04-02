Эксперт назвал главные заблуждения, в которые продолжают верить люди

Эти мифы всё ещё остаются популярными.



Например, все мы знаем, что Солнце – желтое. Можно даже нарисовать его красным, оранжевым, что и делают художники, на самом же деле наше Светило – белое. А всевозможные его краски и оттенки, особенно во время захватывающего заката – это все от преломления лучей света в атмосфере с последующим искажением нашего восприятия цвета, сообщает



Мы также думаем, что величайшая пустыня мира – это Сахара, хотя пустыня – это не обязательно песчаная местность без растительности. Более точное определение пустыни – равнинная территория с разреженной либо вовсе отсутствующей флорой. Поэтому самая огромная пустыня на Земле – Антарктида.



Трудно даже сказать, когда люди начали считать, что Великую китайскую стену видно из космоса (в прошлых веках веке, например, люди полагали, что она должна быть видна даже с Луны). Однако ни один из космонавтов, которые поднимались на орбиту Земли (про американских астронавтов якобы побывавших на Луне говорить не будем), ее не увидел, да и невозможно это: китайская стена в основном земляная (обычный оградительный вал) или каменная, по цвету мало отличающаяся от окружающего ее ландшафта. Но даже кирпичная ее часть очень узкая, всего в 9 метров – такой «волосок» из космоса не разглядеть.



Говорят, что молния, как и снаряд, два раз в одно место не попадает. Это тоже не верно – еще как попадает, например, небоскреб Эмпайер-стейт-билдинг порой принимает по нескольку молний за одну грозовую ночь.



И Эверест, как оказалось, не самая высокая гора на Земле, если рассматривать вершины, руководствуясь различными отсчетами. Так, гора Мауна-Кеа от подножья гораздо выше Эвереста – почти на 2 километра, просто она стоит в море, а ее воздушная часть не так уж и велика. А если отсчет вести от центра Земли, то самой высокой окажется вершина Чимборасо, благодаря тому, что находится она на экваторе, а Земля наша, как оказалось, имеет далеко не идеальную шарообразную форму (еще одно человеческое заблуждение), а приплюснута у полюсов.



Ну, а кто не знает, что вода проводит электричество? Многие это испытали даже на собственной шкуре, не случайно в сырых местах с электропроводкой люди даже работают в резиновой обуви. Однако электричество в воде в действительности проводят различные примеси и соли, дистиллированная вода – прекрасный диэлектрик.



Есть ли невесомость в космосе? Странный вопрос, не правда ли? Однако ее там нет, гравитацией во Вселенной заполнено исключительно все. Почему же, например, космонавты МКС «плавают» по воздуху на станции, хотя ускорение свободного падения на ней всего на 10 процентов меньше, чем на Земле? Дело в том, что МКС постоянно двигается, создавая для людей эффект свободного падения, эффект так называемой невесомости.



И наконец, самым большим заблуждением людей было и, что весьма удивительно, остается до сих пор убеждение, что Земля – плоская. И хотя эпоха Великих географических открытий, казалось бы, опровергла это, доказав, что наша планета круглая (почти круглая), современный скептицизм и недоверие к ортодоксальной науке, которая постоянно что-то утаивает, скрывает, искажает в угоду сильных мира сего, породили различные фантастические теории. Например, что мы живем в матрице, что Земля внутри полая и там тоже есть своя цивилизация, что нами управляют инопланетяне-рептилоиды, ну и так далее и тому подобное.



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Среди всех этих фантастических предположений особое место занимает сегодня теория плоской Земли. И вот что буквально повергает в шок: приверженцев этой сумасшедшей теории становится все больше и больше, поэтому на фоне такого массового помешательства отдельные заблуждения человечества, о которых мы тут упомянули, кажутся просто забавными историями. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Например, все мы знаем, что Солнце – желтое. Можно даже нарисовать его красным, оранжевым, что и делают художники, на самом же деле наше Светило – белое. А всевозможные его краски и оттенки, особенно во время захватывающего заката – это все от преломления лучей света в атмосфере с последующим искажением нашего восприятия цвета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Мы также думаем, что величайшая пустыня мира – это Сахара, хотя пустыня – это не обязательно песчаная местность без растительности. Более точное определение пустыни – равнинная территория с разреженной либо вовсе отсутствующей флорой. Поэтому самая огромная пустыня на Земле – Антарктида.Трудно даже сказать, когда люди начали считать, что Великую китайскую стену видно из космоса (в прошлых веках веке, например, люди полагали, что она должна быть видна даже с Луны). Однако ни один из космонавтов, которые поднимались на орбиту Земли (про американских астронавтов якобы побывавших на Луне говорить не будем), ее не увидел, да и невозможно это: китайская стена в основном земляная (обычный оградительный вал) или каменная, по цвету мало отличающаяся от окружающего ее ландшафта. Но даже кирпичная ее часть очень узкая, всего в 9 метров – такой «волосок» из космоса не разглядеть.Говорят, что молния, как и снаряд, два раз в одно место не попадает. Это тоже не верно – еще как попадает, например, небоскреб Эмпайер-стейт-билдинг порой принимает по нескольку молний за одну грозовую ночь.И Эверест, как оказалось, не самая высокая гора на Земле, если рассматривать вершины, руководствуясь различными отсчетами. Так, гора Мауна-Кеа от подножья гораздо выше Эвереста – почти на 2 километра, просто она стоит в море, а ее воздушная часть не так уж и велика. А если отсчет вести от центра Земли, то самой высокой окажется вершина Чимборасо, благодаря тому, что находится она на экваторе, а Земля наша, как оказалось, имеет далеко не идеальную шарообразную форму (еще одно человеческое заблуждение), а приплюснута у полюсов.Ну, а кто не знает, что вода проводит электричество? Многие это испытали даже на собственной шкуре, не случайно в сырых местах с электропроводкой люди даже работают в резиновой обуви. Однако электричество в воде в действительности проводят различные примеси и соли, дистиллированная вода – прекрасный диэлектрик.Есть ли невесомость в космосе? Странный вопрос, не правда ли? Однако ее там нет, гравитацией во Вселенной заполнено исключительно все. Почему же, например, космонавты МКС «плавают» по воздуху на станции, хотя ускорение свободного падения на ней всего на 10 процентов меньше, чем на Земле? Дело в том, что МКС постоянно двигается, создавая для людей эффект свободного падения, эффект так называемой невесомости.И наконец, самым большим заблуждением людей было и, что весьма удивительно, остается до сих пор убеждение, что Земля – плоская. И хотя эпоха Великих географических открытий, казалось бы, опровергла это, доказав, что наша планета круглая (почти круглая), современный скептицизм и недоверие к ортодоксальной науке, которая постоянно что-то утаивает, скрывает, искажает в угоду сильных мира сего, породили различные фантастические теории. Например, что мы живем в матрице, что Земля внутри полая и там тоже есть своя цивилизация, что нами управляют инопланетяне-рептилоиды, ну и так далее и тому подобное.Среди всех этих фантастических предположений особое место занимает сегодня теория плоской Земли. И вот что буквально повергает в шок: приверженцев этой сумасшедшей теории становится все больше и больше, поэтому на фоне такого массового помешательства отдельные заблуждения человечества, о которых мы тут упомянули, кажутся просто забавными историями.



