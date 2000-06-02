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Ученые открыли новые планеты, похожие на Землю
Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом Кеплер
Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили о том, что им удалось обнаружить систему, в состав которой входит три землеподобных планеты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Кроме того, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями. Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом "Кеплер".
Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1.4, 0.9 и 1.3 массы Земли.
Небесные тела вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V с периодами 5.2, 7.8 и 10.1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.
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Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам нашу планету в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и 20 дней.
Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили о том, что им удалось обнаружить систему, в состав которой входит три землеподобных планеты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Кроме того, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями. Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом "Кеплер".
Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1.4, 0.9 и 1.3 массы Земли.
Небесные тела вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V с периодами 5.2, 7.8 и 10.1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.
Читайте также: Астрономы нашли планеты, похожие на Землю
Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам нашу планету в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и 20 дней.
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