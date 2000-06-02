» » Ученые открыли новые планеты, похожие на Землю
Раздел: Невероятное  
0

Ученые открыли новые планеты, похожие на Землю

Ученые открыли новые планеты, похожие на ЗемлюОткрытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом Кеплер

Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили о том, что им удалось обнаружить систему, в состав которой входит три землеподобных планеты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Кроме того, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями. Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом "Кеплер".

Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1.4, 0.9 и 1.3 массы Земли.

Небесные тела вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V с периодами 5.2, 7.8 и 10.1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.

Читайте также: Астрономы нашли планеты, похожие на Землю

Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам нашу планету в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и 20 дней.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: планета, космос

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:22 » Автор: Татьяна Ларина
     414
     0

Похожие новости по теме

Ученым удалось обнаружить кольца вокруг планеты Солнечной системы Ученым удалось обнаружить кольца вокруг планеты Солнечной системы

Вокруг карлика нашей системы обнаружились кольца.

Астрономы открыли три суперземли Астрономы открыли три суперземли

Эти планеты в несколько раз больше Земли.

Астрономы нашли планеты, похожие на Землю Астрономы нашли планеты, похожие на Землю

Астрономы нашли четыре планеты земного типа в 12 световых годах от нашей планеты

В созвездии Лебедя астрономы открыли самую горячую планету В созвездии Лебедя астрономы открыли самую горячую планету

Температура ее атмосферы составляет около 4327 градусов Цельсия.

Астрономы открыли два необычных горячих юпитера Астрономы открыли два необычных горячих юпитера

Одна из планет в 3,24 раза плотнее Юпитера.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх