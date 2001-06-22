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Раздел: Невероятное  
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NASA показало выброс коронарной массы на Солнце

NASA показало выброс коронарной массы на СолнцеОбразовалось облака солнечного материала.

Выброс мог привести к образованию магнитной бури.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

NASA опубликовало на своей странице в Instagram снимок выброса в космическое пространство коронарной массы на Солнце.

Отмечается, что событие произошло 12-14 июня.

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В результате выброса образовалось облака солнечного материала, которое парило над поверхностью космического тела.
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 Теги: NASA, Солнце

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Сегодня, 22:42 » Автор: Едгар Букмирза
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