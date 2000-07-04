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Раздел: Невероятное  
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В Канаде упал шарообразный НЛО из мягкого материала

В Канаде упал шарообразный НЛО из мягкого материала Рядом с найденным объектом был ещё один шар меньшего размера.

Жители поселка Карасу, который находится в Западно-Казахстанской области государства, наблюдали удивительное зрелище в ночном небе, а именно падающий светящийся объект, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Очевидцы засняли зрелище на камеру. Вскоре после инцидента энтузиасты отправились на поиски объекта и, к большому удивлению, нашли его в степи. Раскаленный НЛО стал причиной пожара (загорелась сухая растительность), поэтому пришлось вызывать пожарных.

Габариты объекта оказались достаточно внушительными: три на три метра. Края неопознанного объекта были оплавленными. По рассказам правоохранительных органов, конструкция НЛО напоминает шар с заваренным люком. Примечательно, что материал НЛО никак не похож на металл: он мягкий, как ткань.

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Неподалеку основного объекта был найден шар поменьше. Специалисты в протоколе указали, что вокруг НЛО наблюдается сложность с получением мобильного сигнала. Сейчас к месту крушения съезжаются любопытные граждане, уфологи и ученые.

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 Теги: Канада, НЛО, шар

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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